شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أعراض وعلاج وأسباب الإصابة بسرطان الحلق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنواع عديدة للإصابة بمرض السرطان، ولكن سرطان الحلق يعد الأغرب.

وخلال التقرير المنشور عبر موقع "webmed" سنتعرف علي أعراض وطرق علاج الإصابة بسرطان الحلق.

ما هي أسباب الإصابة بسرطان الحلق؟

ظهور بعض الطفرات الجينية المسببة لنمو الخلايا في الحلق تتسبب في تكوين ورم في هذه المنطقة الحساسة، ونجد أن الأشخاص المصابين بالارتجاع المريئي المزمن أو المدخنين والذين يتناولون الكحوليات هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من أنواع السرطان.

أعراض الإصابة بسرطان الحلق؟

-السعال.

-صعوبة في البع.

-ألم في الحلق.

-ألم في الأذن.

-تورم في الرقبة.

-فقدان الوزن بشكل مفاجئ.

-تغير في الصوت.

ما هي طرق علاج سرطان الحلق؟

تختلف طبيعة العلاج حسب درجة الإصابة، فيلجأ الطبيب لاستئصال الورم في حالة أن حجمه صغير، أما إذا كان ذا حجم كبير فيكون العلاج إشعاعي أو كيماوي.

كيف يتم تشخيص الإصابة بسرطان الحلق؟

في حالة ظهور الأعراض السابق ذكرها يقوم الطبيب بأخذ عينة من أنسجة الحلق، وفحصها مع إجراء بعض الأشعات كالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي.

ما هي النصائح التي يجب اتباعها للحد من الإصابة بسرطان الحلق؟

-الإقلاع عن التدخين.

-تجنب الكحوليات.

-الاهتمام بنوعية الطعام المتناول، ويجب أن يكون صحيا وغنيا بالفواكه والخضراوات والبروتين، ومضادات الأكسدة.