شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة هتساعدك للحصول على بشرة نضرة وشباب.. أبرزها التوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقدم في العمر يظهر بشكل ملحوظ علي البشرة، ويعرضها لظهور علامات ما بين الحاجبين وفي الرقبة والوجه والجبهة، ولذا يقدم التقرير المنشور خلال موقع "webmed" بعض الأطعمة التي تقلل بشكل كبير ظهور علامات التقدم في العمر والتجاعيد، ومنها:

- الأفوكادو:

يعد من الفواكه ذات المذاق الخاص، فهي غنية بالألياف والدهون المفيدة للجسم، وفيتامين ب، وأ، و ك، وسي، وأيضا مضادات الأكسدة والبوتاسيوم، وجميع هذه العناصر الغذائية الهامة في الجسم تساهم بشكل كبير في تقليل ظهور الشيخوخة وعلامات التقدم في العمر على البشرة، ولذا عليك تناول ثمرة يوميا منها لتخلص الجسم من الخلايا الجلدية الميتة وتجديدها.

- الأسماك:

يحتوي السلمون والرنجة على نسبة عالية من الأوميجا3، التي تساعد بشكل كبير في الحفاظ علي صحة الجلد والحد من تعرضه لأي التهابات، أو ظهور التجاعيد، ولذا عليك تناول الأسماك مرة على الأقل في الأسبوع.

- التوت و العنب والفراولة:

يحتوي على فيتامين "أ و سي" اللذين من دورهما الحفاظ علي مرونة الجلد، وتقليل فرص الإصابة بالتجاعيد وتقليل فرص ظهور التقدم في العمر، كما أن تناولهما يقلل من الإصابة بالالتهابات في البشرة، واحتواؤهما على نسبة عالية من مضادات الأكسدة يساعد فى الحفاظ على صحة البشرة.

-الخضراوات الورقية:

أثبتت الدراسات الطبية، أن تناول الخضراوات الورقية يوميا في طبق السلطة الخضراء يعد خيرا جيدا للحصول علي بشرة قوية وجيدة ونضرة، والسبب هو احتوائهم على نسبة عالية من مضادات الأكسدة المفيدة والمهمة للجسم بشكل عام وللبشرة بشكل خاص.