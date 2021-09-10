شكرا لقرائتكم خبر عن "هتخس يعنى هتخس"..4 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة هتساعدك لاستعادة رشاقتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التخلص من الوزن الزائد والسمنة يعد حلم الكثيرين، ويعد هذا الأمر شاقا، فالالتزام بتناول أطعمة معينة مع ممارسة الرياضة يوميا، وتغيير أسلوب الحياة بالكامل يعد من الأمور الصعبة ولكنها من الحيل الجيدة لك ولصحتك.

وخلال هذه الرحلة الشاقة التي يبحث عنها الكثيرون، نقدم بعض الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة التي ثبت فعاليتها في التخلص والقضاء على الوزن الزائد لأنها من العناصر التي تساهم بشكل كبير في تقليل نسبة الدهون بالجسم، وذلك وفقا لموقع "healthline"، ومنها:

-الشاي الأخضر:

هو المشروب السحري الشهير لفقدان الوزن، فهو غني بمضادات الأكسدة، وثبت أن مضادات الأكسدة لها دور كبير في التخلص والقضاء علي الوزن الزائد، كما أنه يساهم بشكل كبير تحسين عملية التمثيل الغذائي ومكافحة السرطان، ولذا عليك تناوله باستمرار.

-الشاي الأسود:

هو ثاني أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم، ولا يوجد سوى اختلاف طفيف بين الفوائد الغذائية للشاي الأخضر والشاي الأسود، فهو يحتوي أيضا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

-عصير الخضراوات:

يعتبر عصائر الخضراوات الطازجة مصدر غني بالألياف، ويساعد تناوله بشكل دائم على حرق نسبة عالية من الدهون، ولذا يمكنك تناوله قبل النوم أي بديلا لوجبة العشاء، لأنه يساعد على النوم، ومن هذه الخضراوات التالي البنجر والجزر والطماطم والخضراوات الورقية.

-المكسرات:

تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، ولذا فتناولك لها يعد خيرا جيدا لإمداد الجسم بجميع العناصر التي يحتاجها، وأيضا التخلص من الوزن الزائد، فيمكنك تناول حفنة صغيرة من المكسرات يوميا بديلا عن تناول أي وجبة من الوجبات اليومية، فأنت بهذه الطريقة تساهم في القضاء على الوزن الزائد.