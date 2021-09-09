شكرا لقرائتكم خبر عن خرافات شائعة عن عملية شفط الدهون.. أبرزها عدم ممارسة الرياضة بعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زيادة الوزن يمكن أن تكون مرهقة جسديًا وعقليًا، كذلك يمكن أن تؤدي العديد من الحالات الهرمونية إلى السمنة، ما يجعل من الصعب التخلص من هذا الوزن، ووفقا لتقرير موقع " healthline"، ففي الجراحة التجميلية يعتبر شفط الدهون إجراءً شائعًا لإزالة الدهون من مناطق معينة من الجسم، بالإضافة إلى نحت الجسم، الذى يستخدم أيضًا لنحت الوجه.

وعلى الرغم من كونه إجراءً آمن ، إلا أن هناك عددًا من الخرافات المرتبطة بشفط الدهون، وعلى الرغم أن أي عملية جراحية تتضمن بعض المخاطر، إلا أن شفط الدهون آمن نسبيًا ومن المعروف أنه يوفر نتائج سريعة.

وقد لا يكون شفط الدهون خيارًا علاجيًا لفقدان الوزن الشديد أو لعلاج السمنة أو المشكلات ذات الصلة، ولكنه من الطرق المتبعة مؤخرا للتخلص من الدهون "العنيدة" التي لا يمكن تقليلها حتى مع ممارسة الرياضة والنظام الغذائي، وتتطلب مثل هذه العمليات الجراحية الاستشارة والمعلومات المناسبة، ويجب استشارة الجراحين المعتمدين وذوي الخبرة فقط.

الخرافة الأولى: يمكن استخدام شفط الدهون لفقدان الوزن

حقيقة: هذه واحدة من أكثر الأساطير شيوعًا المرتبطة بهذا الإجراء، فعلى عكس طرق إنقاص الوزن الأخرى، فإن شفط الدهون يستهدف الخلايا الدهنية العنيدة التي تقاوم التمارين، ومن الضروري أن يكون الشخص الذي يخضع لشفط الدهون في الوزن المناسب بالفعل ويمكنه الحفاظ عليه وفقًا لذلك أيضًا.

يمكن أن يساعد شفط الدهون في الحصول على شكل جيد للجسم عن طريق إزالة الدهون الزائدة ، ولن يغير شكل جسمك، نتيجة لذلك ، يساعد في تصحيح مناطق المشاكل وتعظيم نتائج عمليات فقدان الوزن والجهود المبذولة.

الخرافة الثانية: الدهون التي يتم إزالتها من خلال شفط الدهون تنمو مرة أخرى

الحقيقة: شفط الدهون هو إجراء يزيل الدهون الزائدة بشكل دائم من منطقة معينة، ومع ذلك، هناك خلايا دهنية مختلفة ويمكنها النمو والتوسع في نفس منطقة العلاج إذا لم يتم اتباع التعليمات، وفشل الفرد في الحفاظ على وزنه.

الخرافة الثالثة: لا داعي للمحافظة على الوزن أو ممارسة الرياضة بعد شفط الدهون

الحقيقة: في حين أن الإجراء يزيل الدهون الزائدة من الجسم، إلا أن هناك حدًا لذلك، إذا لم يتم الحفاظ علي الخلايا الدهنية سليمة مرة أخرى، فسوف تنمو وتزداد وسيزيد وزن المريض مرة أخرى، ومن الضروري اتباع روتين مناسب وإجراء التغييرات اللازمة في نمط الحياة للحفاظ على الجسم في نفس النتيجة، غالبًا ما يوفر الجراحون لمرضاهم نظامًا غذائيًا صحيًا ونظامًا للتمارين الرياضية بعد العملية.

الخرافة الرابعة: شفط الدهون للنساء

الحقيقة: الفكرة القائلة بأن معظم جراحات التجميل خاصة بالنساء مقبولة على نطاق واسع، لكن معظم هذه الإجراءات فعالة بنفس القدر للجميع بغض النظر عن جنسهم، فيمكن للرجال أيضًا تسطيح دهونهم العنيدة عن طريق شفط الدهون وتقليل جيوب الدهون الزائدة.

الخرافة الخامسة: شفط الدهون يسبب الضعف

الحقيقة: لا ينتج عن شفط الدهون أي ضعف من أي نوع حيث يتم تخزين طاقة الجسم في العضلات، تعمل إزالة الدهون عن طريق شفط الدهون على تحسين محيط الجسم والميزة الإضافية المتمثلة في فقدان الوزن تجعل المرضى أكثر نشاطًا من ذي قبل.