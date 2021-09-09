“حمية القمر” لفقدان 2.5 كلغ باليوم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 34 دقيقة

تعتمد “حمية القمر” على نظرية مدى تأثير القمر ومراحل نموه على جسم الإنسان، ما يساعد على تطهير الجسم من السموم ويسهم فى فقدان الوزن.

وتعد الحمية من أغرب أنواع الحميات الغذائية المتبعة لخسارة الوزن الزائد، وقد أصبحت مؤخراً من الأنظمة الشائعة التي تتبعها كثيرات من نجمات هوليوود لخسارة الوزن واستعادة رشاقتهن، وأبرزهن النجمة العالمية مادونا.

ويرتبط هذا النظام بمراحل نمو القمر، وبعض العادات الغذائية خلال أيام معينة في الشهر، طبقا لتقرير نشر في موقع “ترندز وايد” Trends Wide الأميركي.

وتعتمد “حمية القمر” على تدرج نمو القمر، من خلال اتباع نظام غذائي متوقف على دورة اكتماله، فعلى سبيل المثال في اليوم الذي يكتمل فيه نمو القمر لابد من التوقف عن الطعام والصوم خلال ذلك اليوم، باستثناء تناول المياه والعصائر فقط، وعندما يبدأ القمر فى الاختفاء فيمكن حينها تناول أي مأكولات، لكنها لابد أن تكون أطعمة صحية خالية من الدهون والمأكولات الدسمة.

ومن أبرز الأطعمة التي يسمح بتناولها في تلك الحمية ما يلي:

– الحليب ومنتجات الألبان قليلة الدسم

– المكسرات خاصة في الصباح لكنها بحصص محدودة مثل اللوز

– الخبز الأسمر

– الدجاج المشوي

– الخضراوات المطهوة على البخار

وأشار الخبراء إلى أنه لابد من التوقف عن تناول الطعام عندما تدق الساعة السادسة مساء، مع السماح بتناول المياه والعصائر الخالية من السكريات، وعندما يبدأ القمر بالظهور مجددا لابد من خفض كميات الطعام بمقدار النصف مع الإكثار من تناول المياه.