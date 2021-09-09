صحة ورشاقة

عالمياً.. 4.5 ملايين وفاة و222.6 مليون إصابة و توزيع 5.56 مليارات لقاح

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محمد الفلاح - الخميس 9 سبتمبر 2021

أظهرت بيانات مجمعة اقتراب إجمالي الإصابات بفيروس حول العالم من 222.6 مليوناً حتى صباح اليوم الخميس، فيما تجاوز عدد الجرعات من اللقاحات التي وزعت 5.56 مليارات.

 

وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 222.564 مليوناً، وأن عدد الوفيات بلغ 4.596 ملايين.

 

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي اللقاحات المضادة لكورونا التي وزعت عبر العالم بلغ 5.564 مليارات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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