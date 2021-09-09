عالمياً.. 4.5 ملايين وفاة و222.6 مليون إصابة و توزيع 5.56 مليارات لقاح

محمد الفلاح - الخميس 9 سبتمبر 2021

أظهرت بيانات مجمعة اقتراب إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم من 222.6 مليوناً حتى صباح اليوم الخميس، فيما تجاوز عدد الجرعات من اللقاحات التي وزعت 5.56 مليارات.



وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 222.564 مليوناً، وأن عدد الوفيات بلغ 4.596 ملايين.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي اللقاحات المضادة لكورونا التي وزعت عبر العالم بلغ 5.564 مليارات.