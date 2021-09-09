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شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 11 حالة وفاة بكورونا و2483 إصابة جديدة في فلسطين والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الخميس 9 سبتمبر 2021
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم تسجيل 11 وفاة و 2483 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و 1820 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
وقالت الكيلة - في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين - إن ست وفيات سجلت في قطاع غزة و4 في نابلس وحالة في قلقيلية.
وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
وفي ما يخص المواطنين الفلسطينيين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,185,157 بينهم 488,649 تلقوا الجرعتين من اللقاح.