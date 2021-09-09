صحة ورشاقة

تسجيل 11 حالة وفاة بكورونا و2483 إصابة جديدة في فلسطين

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محمد الفلاح - الخميس 9 سبتمبر 2021

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم تسجيل 11 وفاة و 2483 إصابة جديدة بفيروس "" و 1820 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

 

وقالت الكيلة - في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين - إن ست وفيات سجلت في قطاع غزة و4 في نابلس وحالة في قلقيلية.

 

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

 

وفي ما يخص المواطنين الفلسطينيين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,185,157 بينهم 488,649 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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