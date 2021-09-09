شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط فى استخدام الموبايل يعرضك لهذه المخاطر الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليس هناك من ينكر أن الهواتف المحمولة جعلت حياتنا مريحة، ولكن فى الوقت نفسه عرضتنا الهواتف المحمولة أيضًا لخطر الإصابة ببعض الأمراض الصحية، حيث يمكن أن يؤثر استخدامها لفترات طويلة على الرقبة ويُسبب جفاف العين، ولا يقتصر الضرر على صحتك الجسدية فقط، يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من المعلومات عبر الإنترنت إلى زيادة مستويات التوتر لديك، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي.. 5 أسباب تدفعك لآخذ استراحة من استخدام الهواتف المحمولة: يضر بصحة عينيك

عيون الإنسان حساسة للغاية ويمكن أن تتلف الشاشة الزرقاء للهاتف بسهولة إذا لم يتم استخدامها في الحدود، حيث يمكن أن يؤدي الإفراط فى استخدام الموبايل إلى تلف مستقبلات الضوء ويسبب الصداع وعدم وضوح الرؤية وحتى جفاف العين، لذلك إذا كنت تعاني من أي من تلك الأعراض، فمن المحتمل أن يكون هاتفك المحمول مسئولاً عنها. امنح عينيك استراحة، وركز على شيء يبقى على بعد 20 مترًا منك واحصل على فحص دوري لتقليل الضرر.



مشاكل العين

يمكن أن يسبب ألم الرسغ

تشير الدراسات إلى أن الإفراط فى استخدام الموبايل يمكن أن يسبب مشكلة إلى مشاكل مثل ألم الرسغ والخدر والإحساس بالوخز والدبابيس والإبر خاصة بين المراهقين، لذلك يجب تقليل استخدامك للموبايل لأنه يسبب أيضًا آلام الظهر والرقبة.

قد يسبب تشققات في الجلد

هناك العديد من الدراسات المتاحة عبر الإنترنت والتي تشير إلى أن الموبايل هي موطن لأنواع مختلفة من الجراثيم والبكتيريا، يمكن أن تنتقل هذه العوامل الممرضة إلى جلدك وتؤدي إلى مشاكل الجلد، فعند ملامسة الموبايل بالقرب من أذنيك أو خدك تنتقل الجراثيم إلى بشرتك ويمكن أن تؤدي إلى ظهور عيوب في الجلد منها حب الشباب.

حتى الشيخوخة المبكرة هي علامة على الاستخدام المفرط للموبايل، ولتقليل المخاطر، قم بتنظيف هاتفك بانتظام باستخدام مناديل مبللة بالكحول.



الارق

يمكن أن يعطل نمط نومك

لكي يعمل جسمك بشكل طبيعي وصحي تحتاج إلى الحصول على 7-8 ساعات من النوم بانتظام، ولكن بسبب الاستخدام المفرط للموبايل في وقت متأخر من الليل، يواجه الكثير من الناس مشكلة الأرق، إما أنهم يغفو أثناء النظر إلى شاشة الموبايل أو تعطيل دورة النوم ما يترتب عليه تقلب المزاج ويؤدي ذلك إلى الإفراط في تناول الطعام.



الموبايل

يمكن أن يجعلك تشعر بالتوتر

هناك طريقتان تجعل الموبايل يُشعرك بمزيد من التوتر، أولاً بسبب الآرق وثانيًا بسبب الاستهلاك المفرط للمعلومات من الإنترنت، يمكن أن يجعلك كلاهما تشعر بالإرهاق بمرور الوقت ويزيد من مستوى الكورتيزول، ويمكن أن يؤدي إدمان الموبايل أيضًا إلى القلق والاكتئاب.

ليس من السهل بالتأكيد تجنب النظر إلى الموبايل على مدار اليوم، لذلك، ضع بعض القواعد الأساسية التي من شأنها أن تساعد في تقليل وقت الشاشة مثل:

تجنب استخدام هاتفك أثناء تناول الطعام

تجنب استخدام هاتفك أول شيء في الصباح

تجنب المرور لوسائل التواصل الاجتماعى قبل النوم

توقف عن استخدام الموبايل قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل