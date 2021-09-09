وصفات وتمارين لتخسيس الذراعين في أسبوع

بيروت - نادين محمد - تتراكم الدهون في مناطق عديدة من الجسم ، وخصوصًا في منطقة الذراعين ويمكنممارسة التمارين الرياضية وتطبيق بعض الوصفات الطبيعية حرق الدهون في منطقة الذراعين. ومن هذه الوصفات تلك التي تحتوي على مكونات مفيدة وفعالة مثل القهوة وشاي الأرضي شوكة والكافور. ويمكن الاستفادة منها تحديداً من اجل حرق الدهون التي تتجمع في الجزء الأعلى من الذراعين.

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من اجل حرق الدهون التي تتجمع في منطقة الذارعين يمكن الاستفادة من خصائص القهوة الكثيرة. ومنها أنها تحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الاكسدة والالتهابات. وعندما تتم اضافة شاي الارضي شوكة والكافور إليها تصبح فعالة جداً في شدّ الجلد ومنع ترهله.

كيفية تحضير وصفة القهوة وشاي الارضي شوكة لنحت الذراعين

يمكن تحضير هذه الوصفة التي تساعد على شدّ بشرة الذراعين والحد من ترهل جلدهما بسهولة.

المقادير

كوب من تفل القهوة

كوبان من شاي الأرضي شوكة الذي يمكن شراؤه من المتاجر المتخصصة.

3 اقراص من الكافور

حزام من النايلون

الخطوات

1 في حال عدم التمكن من شراء اكياس شاي الأرضي شوكة يمكن تحضيره في المنزل. ولهذا يكفي وضع بضع أوراق منه في كوب يحتوي على الماء الساخن ونقعها لبعض الوقت.

2 بعد ان تصبح الخلاصة جاهزة تصفى وتغطى وتترك حتى تبرد.

3 تضاف الى الخلاصة بعد ذلك اقراص الكافور مع تفل القهوة وتحرك المكونات جيداً حتى تتحول الى مزيج متجانس.

تجربة قبل التطبيق

من اجل استخدام هذا المزيج والاستفادة منه في حرق الدهون وخصوصاً في منطقة الذراعين، من الضروي اولاً القيام باختبار حساسية. ولهذا يطبق القليل منه على منطقة غير ظاهرة من الجلد. وفي حال مرور الوقت وعدم ظهور اي اعراض مزعجة يمكن البدء بتطبيق الحزام.

حزام القهوة وشاي الارضي شوكة



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يمكن هذا الحزام ان يساعد على نسف دهون الذراعين في حال تزامن تطبيقه مع اتباع نظام غذائي صحي وحياتي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. وينصح في هذه الحالة باتباع هذه الخطوات.

1 يطبق المزيج على كامل مساحة الذراعين وبعد ذلك يغلف كل منهما بحزام من النايلون. ويمكن لهذا استخدام ذلك المخصص لتغليف الطعام. فهذا يساعد على ارتفاع درجة حرارة هذه المنطقة وبالتالي على شدّ الجلد وحرق الدهون.

2 يمكن ترك الحزام لمدة ساعتين والأفضل لمدة ليلة كاملة. وبعد مرور المدة الكافية يجب نزعه بغسل المنطقة المستهدفة جيداً بالماء الفاتر ثم بالماء البارد.

3 من اجل الحصول على افضل نتيجة ينصح بتكرار تطبيق الحزام مرتين على الاقل اسبوعياً.





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وبالتزامن مع تطبيق هذه الوصفة ومن اجل التخلص من ترهل جلد الذراعين وتنحيفهما، ينصح دائماً بممارسة التمارين الخاصة بهما.

التمرين الاول

1 يتم التمدد على الظهر مع حمل عصا مكنسة مثلاً.

2 يجب مد الذراعين الى الامام مع حمل العصا ثم اعادتهما الى مكانهما الاساسي.

3 وينصح بتكرار هذه الحركة اكثر من 20 مرة.

4 بعد ذلك يمكن رفع الذراعين الى اعلى وانزالهما بحركات متتالية مع التكرار 20 مرة على الاقل ايضاً.



التمرين الثاني

1 يجب الوقوف بشكل مستقيم مع مد الذراعين الى الامام.

2 بعد ذلك يتم رفعهما قليلاً وخفضهما بحركات متكررة سريعة لمدة 15 ثانية.

3 يتم اخذ قسط من الراحة ثم تكرار التمرين قدر الامكان. فهو يساعد على حرق دهون الذراعين والحد من ترهلهما في الوقت نفسه.