شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الكيوى للحامل.. يحمي من علامات التمدد ويحافظ على صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحمل من الفترات الصعبة التي تمر بها النساء، لذا تلعب التغذية السليمة دورا كبيرا في الحفاظ على صحة الأم وجنينها خلال تلك المرحلة الشاقة، وتعد الفاكهة من أهم الأطعمة التي يجب تناولها لتغذية طفلك، كما أنه يكون استهلاكها آمن أثناء الحمل، طبقا لما ورد في موقع اكسبريس.

وأوصى الخبراء بتناول الكيوى خلال فترة الحمل، لأنه غنى بالفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين C ، A ، E ، K ، والغنى بالفيتامنيات مثل حمض الفوليك ، البوتاسيوم ، الحديد ، النحاس ، المغنيسيوم ، الفوسفور والكولين.

ومن أبرز فوائد الكيوى أثناء فترة الحمل:1.غنى بحمض الفوليك

تحتاج المرأة الحامل إلى حوالي 400 مجم إلى 800 مجم من حمض الفوليك في نظامها الغذائي، لأنه ضروري للنمو الصحي للجنين، خاصة في الأشهر الأولى من الحمل، ويسهم الكيوي أثناء الحمل في التطور المعرفي للجنين، كما أنه يساعد في منع أي عيوب عصبية، لذا يوصى بتناول فاكهة كيوي واحدة على الأقل يوميًا.

2.الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية

يساعد تناول 2 إلى 3 فواكه من الكيوي يوميًا على خفض مستويات الدهون وإدارة ترقق الدم، مما يسهم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

كما تحتوي فاكهة الكيوي على نسبة عالية من البوتاسيوم وهي فعالة في خفض ضغط الدم ومنع النوبات القلبية المفاجئة، كما ثبت أن عصير فاكهة الكيوي له نفس فعالية أقراص الأسبرين من حيث حماية القلب.

3. الحفاظ على قوة العظام

فاكهة الكيوي غنية بفيتامين K المفيد لبناء عظام قوية، كما أنه يسرع عملية الشفاء للجسم ويقلل من تخثر الدم أيضًا، وأثناء الحمل هناك حاجة إلى كمية كافية من فيتامين ك، حيث يفقد الجسم الكثير من الدم أثناء الولادة، فإن فقدان الدم المفرط أمر خطير للغاية.

4.الحماية ضد الضرر الجذري

إلى جانب الفيتامينات والمعادن، فإن فاكهة الكيوي غنية أيضًا بمضادات الأكسدة، التي تسهم في خفض تلف الخلايا بسبب الأكسدة.

5.تساعد على نمو الأنسجة الضامة

فيتامين سى الموجود في ثمار الكيوي قادر على تقوية المناعة وإنتاج مادة مرنة مثل الكولاجين المسئول عن تكوين الأنسجة الضامة في الجسم، مما سيوفر العناصر الغذائية الأساسية لنمو الأنسجة الضامة في جسم الطفل النامي.

6.تقليل مخاطر علامات التمدد

هناك بعض الدراسات التي تثبت أن تناول فاكهة الكيوي بانتظام سيكون قادرًا على تقليل مخاطر علامات التمدد أثناء الولادة، حيث يحفز تكوين الكولاجين المسئول عن مرونة الجلد، مما يقلل خطر الإصابة بعلامات التمدد.