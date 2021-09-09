لماذا يجب على المرأة تناول البطيخ الأصفر؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

يستمتع الجميع عند أكل البطيخ الأصفر (الشمام)، بنكهته ورائحته وطعمه، وفقط القليلون منهم يفكرون بفوائده المذهلة، حيث له ثلاث خصائص غير معروفة مع أنها مفيدة بصورة خاصة للنساء.

ويشير الدكتور ميخائيل غينسبورغ، أخصائي التغذية الروسي، في حديث تلفزيوني، إلى أن البطيخ الأصفر مفيد بصورة خاصة للمرأة التي تحلم في الحفاظ على جمالها وشبابها. لأنه غني بعنصر السليكون، الضروري لبناء الأنسجة الضامة في الجسم بما فيها خلايا الجلد. كما انه غني بمواد بيتا كاروتين والكاروتينات وحمض الاسكربيك، وهذه المواد جميعها ضرورية لإنتاج الكولاجين.

ويقول، “يبدأ الجلد بعد سن الثلاثين بفقد الكولاجين الخاص به، و تصبح عملية إنتاج الجديد أبطأ من انحلال القديم. لذلك علينا مساعدة الجلد بكل السبل بما فيها بواسطة السليكون”.

ويضيف، إن البطيخ الأصفر، مصدر للبوتاسيوم والمغنيسيوم، اللذين يقاومان الصوديوم، ما يساعد على إخراج السوائل الزائدة من الجسم.

ويقول، “بفضل ذلك، لا يلاحظ أي انتفاخ للوجه في الصباح، وعموما يشعر الشخص براحة كبيرة عند استخدام الوسائل الطبيعية في مكافحة الوذمة”.

ولكن يجب أكل البطيخ الأصفر بمفرده، أي بصورة منفصلة عن الأطعمة الأخرى وعدم شرب الماء بعد تناوله.

ويشير الخبير، إلى أن البطيخ الأصفر غني بعنصر الكوبالت، الضروري لإنتاج الدم في الجسم. وقد أثبت العلماء مؤخرا، وجود نوع من فقر الدم بسبب نقص هذا العنصر في الجسم. وعنصر الكوبالت، هو المعدن الرئيسي في فيتامين В12، الذي بدوره يعتبر أحد الفيتامينات الأساسية في تكوين الدم.