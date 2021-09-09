شكرا لقرائتكم خبر عن لو عامل دايت.. فواكه ممنوعة عشان تخس بأمان أبرزها المانجو والبرقوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفواكه من الأطعمة المفيدة للجسم بشكل عام، وبشكل خاص عند اتباع الحميات الغذائية الهادفة للتخلص من الوزن الزائد، لأنها تساعد على حرق المزيد من الدهون، وأيضا إمداده بنسبة السكريات التي يحتاجها دون التعرض لزيادة الوزن، وتعمل على تنظيم حركة الأمعاء وتحسينها.

ولكن هناك بعض الفواكه التي ينصح بعدم تناولها خلال اتباع الحميات الغذائية الهادفة للتخلص من الوزن الزائد، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية التي تزيد من فرص زيادة الوزن.

ويقدم التقرير المنشور خلال موقع "webmed" الفواكه الممنوعة خلال الدايت، ومنها:

-المانجو:

تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم كالبروتين والدهون والكربوهيدرات والألياف، ولكن الإسراف في تناولها يعد من الأسباب المؤدية لزيادة الوزن، ولذا عليك التقليل من تناولها عند اتباع الحميات الغذائية.

-العنب:

الإسراف في تناوله يعد من أسباب زيادة الوزن، لأنه يحتوي على سعرات حرارية عالية، ولذا عليك التقليل من تناوله خلال اتباع الحميات الغذائية الهادفة للتخلص من الوزن الزائد.

-التين:

يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، كالبروتين والألياف، والبوتاسيوم والكالسيوم، إلا أن تناوله يوميا خلال اتباعك للحميات الغذائية يتسبب في تعرضك لزيادة الوزن.

- البرقوق:

يحتوي علي نسبة عالية من السعرات الحرارية، ولذا عليك تجنبه خلال اتباعك للحميات الغذائية الهادفة للتخلص من الوزن الزائد.