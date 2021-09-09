شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب التهاب الغدة اللعابية وأعراضها وطرق العلاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الغدد اللعابية من المشاكل الصحية التي يعانى منها البعض، وتعتبر الغدد اللعابية هي الغدد التي تصنع اللعاب مما يساعد على البلع والهضم ويحمي أسنانك من البكتيريا، وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic هناك ثلاث غدد لعابية رئيسية وهى:

1:الغدد النكفية أمام الأذن في الخدين.

2:الغدد تحت الفك السفلي تحت الذقن.

3:الغدد تحت اللسان.

يؤثر التهاب الغدد اللعابية في الغالب على الغدد النكفية وتحت الفك السفلي، يمكن أن تكون حالة حادة (مفاجئة) أو مزمنة (طويلة الأمد) أو متكررة.

من الذي يصاب بالتهاب الغدد اللعابية؟

يعتبر التهاب الغدد اللعابية أكثر شيوعًا بين كبار السن الذين يعانون من حصوات الغدد اللعابية، وهي هياكل متكلسة يمكن أن تتشكل داخل الغدة اللعابية وتمنع تدفق اللعاب إلى الفم، وقد يحدث التهاب الغدد اللعابية أيضًا في الفئات العمرية الأخرى، بما في ذلك الرضع خلال الأسابيع القليلة الأولى من الولادة.

يصيب التهاب الغدد اللعابية الرجال والنساء على حد سواء، وغالبًا ما يحدث عند الأشخاص المرضى أو الذين يتعافون من الجراحة، أو الأشخاص الذين يعانون من الجفاف أو سوء التغذية أو المثبطات المناعية (عندما لا يستطيع جسمك مقاومة المرض).

ما الذي يسبب التهاب الغدد اللعابية؟

عادة ما يحدث التهاب الغدد اللعابية بسبب فيروس أو بكتيريا، و يمكن أن يساهم عدم العناية بنظافة الفم فى التهاب الغدد اللعابية.

ما هي أعراض التهاب الغدد اللعابية؟

1:تضخم واحمرار في واحدة أو أكثر من الغدد اللعابية.

2:حمى (عندما يؤدي الالتهاب إلى عدوى).

3:نقص اللعاب (أحد أعراض التهاب الغدد اللعابية الحاد والمزمن).

4:ألم أثناء تناول الطعام.

5:جفاف الفم.

6:احمرار الجلد.

7:تورم في الخد والرقبة.

عادة ما يتم علاج التهاب الغدد اللعابية أولاً بمضاد حيوي، سيتم إخطارك أيضًا بعلاجات أخرى للمساعدة في تخفيف الألم وزيادة تدفق اللعاب، وتشمل هذه شرب عصير الليمون أو استخدام الكمادات الدافئة وتدليك الغدة.

إذا كان التهاب الغدد اللعابية لديك قد تسبب في حدوث خراج ، فيجب تصريفه أيضًا، وفي حالات نادرة ، قد تكون الجراحة ضرورية.