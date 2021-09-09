شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند الإسراف في تناول المغنسيوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المغنيسيوم من العناصر الرئيسية والمهمة لجسم الإنسان، فهو يعمل على تقوية العظام، وتنظيم ضغط الدم والسكر، وتحسين الجهاز العصبي، والحفاظ على صحة القلب، ويوجد العديد من العناصر الغذائية التي تحتوي على عنصر المغنسيوم ومن أشهرها الموز.

ولكن ماذا يحدث في جسمك عند الإسراف في تناول المغنسيوم؟..يجب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع "webmed"، والذي أكد أن زيادة نسبته في الدم يتسبب في التعرض للعديد من المخاطر الصحية.



عنصر المغنسيوم

وأشار التقرير، أن الإسراف في تناول المغنسيوم وخاصة الحبوب الغنية به، تعرضك للإصابة بالإسهال، والرغبة في الغثيان، بالإضافة إلي الشعور والإصابة بتقلصات شديدة في البطن، وأيضا يتعرض الشخص للإصابة بالخمول الشديد واحمرار في الوجه، والاكتئاب الشديد، وعدم انتظام ضربات القلب، وانخفاض نسبة ضغط الدم، وأيضا صعوبة في التنفس بالإضافة إلى احتباس البول وحدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي.

وأكد التقرير، أن تناول المغنسيوم من خلال الأطعمة الغذائية يعد من الحيل الجيدة التي لا تتسبب في التعرض لأي مضاعفات صحية والسبب في ذلك قدرة الكلي التى تساعد في القضاء علي الكميات الزائدة من المغنسيوم في الدم من خلال عملية التبول.



اضرار الافراط في تناول المغنسيوم

وهذا عكس ما يحدث في حالة تناول المغنسيوم من خلال الحبوب، فعند زيادة نسبته في الدم، يزداد فرص التعرض للمشاكل الصحية السابق ذكرها، ولذا عليك إجراء تحليل للتعرف على حقيقة إذا كنت مصاب بنقص في نسبته أم لا.