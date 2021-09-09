شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل المكملات الغذائية للتغلب على التعب والوقاية من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون سبب الشعور بالتعب طوال الوقت هو عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، أو قضاء الكثير من الوقت في العمل، ولكن يمكنك تقليل خطر الإصابة بالتعب عن طريق تناول مكملات الحديد، فالتعب الذي يستمر لفترات طويلة ليس طبيعيًا، وقد يكون ناجمًا عن حالة طبية كامنة، لكن إجراء بعض التغييرات الصغيرة على روتينك اليومي قد يساعدك على الشعور بمزيد من الاستيقاظ والاستعداد لليوم.

فتناول بعض المكملات يساعد على الشعور بمزيد من النشاط، وتقليل مخاطر الشعور بالتعب المفرط خاصة تناول مكملات الحديد، حيث يستخدم الجسم الحديد في تصنيع خلايا الدم الحمراء، وفقا لتقرير موقع " express".

إذا كنت قلقًا من عدم حصولك على ما يكفي من الحديد من نظامك الغذائى، فإن تناول المكملات الغذائية قد يقلل من خطر إصابتك بنقص الحديد، يحتاج الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا إلى 8.7 ملليجرام من الحديد يوميًا، فيما تحتاج النساء إلى كمية أكبر من الحديد حوالي 14.8 مجم كل يوم.

إذا كنت تفضل عدم تناول المكملات، يمكنك دائمًا إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد إلى نظامك الغذائي، ولعل أفضل مصادر الحديد تشمل الفول والمكسرات والفواكه المجففة ودقيق الصويا.

يمكن أن يؤدي فقر الدم ونقص نشاط الغدة الدرقية وتوقف التنفس أثناء النوم أيضًا إلى الشعور بالتعب طوال الوقت، فإذا كنت تشعر بالتعب لأكثر من أربعة أسابيع فمن الجيد الذهاب الطبيب لمعرفة السبب وراء ذلك.