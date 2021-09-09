شكرا لقرائتكم خبر عن من الكركم إلى القرفة.. أعشاب تحميك من الالتهاب والأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن التوابل مفيدة للصحة العامة، من الكركم إلى القرفة والقرنفل وغيرها، إلى جانب استخدامها في الطهي فهى من الأعشاب المذهلة توجد بها الكثير من الفوائد الصحية وفقا لتقرير موقع " mirror"

الكركم / الكركمين

يعد الكركم أحد أفضل الأعشاب التي تم استخدامها على مر السنين لخصائصه المضادة للالتهابات، وله بعض الفوائد المذهلة التي قد تساعدك في التعامل مع بعض الأمراض المزمنة، فهو مضاد للسرطان وللأكسدة، تساعد هذه التوابل الرائعة أيضًا على تحسين الوظيفة الإدراكية لمرضى الزهايمر، وتنظيم مستويات الكوليسترول، ومكافحة الشيخوخة.

القرنفل

نوع آخر من التوابل متاح بسهولة، حيث يتميز القرنفل بخصائصه في علاج آلام الأسنان والتهاب المفاصل وما إلى ذلك، فالقرنفل مليء بمضادات الأكسدة وله خاصية طبيعية لتسكين الآلام، كما أنه مضاد للالتهابات ويساعد على تقليل فرص الإصابة بسرطان الرئة.

من أكثر المشاكل شيوعًا في المنازل هذه الأيام التهاب المعدة والانتفاخ، وقد ثبت أن القرنفل بإمكانه علاج مشاكل الجهاز الهضمي عن طريق نقعه في الماء وغليه وتناوله فى صباح اليوم التالي بعد تصفيته، ويمكن أن يساعد شرب ماء القرنفل بانتظام في إعادة عملية الهضم إلى مسارها الصحيح.

الحبهان

أظهرت العديد من الدراسات أن الحبهان يحارب البكتيريا ويمنع تكون الأورام في الجسم، كما يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والجهاز الهضمي، ويمنع الإصابة بقرحة المعدة كما أنه مضاد للجراثيم.

القرفة

القرفة محملة بالعديد من الخصائص الطبية الرائعة التي تنظم مستويات السكر في الدم، وتمنع أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، ومسكن لآلام التهاب المفاصل.

الكمون

يحتوي على مركبات مقاومة للسرطان أي أنه مضاد للسرطان وللالتهابات ويقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكري والحموضة مما يمنع تقرحات المعدة.

الشمر

عشب ذو رائحة طيبة، يستخدم عادة كمعطر للفم في المنازل، وبذور الشمر المجففة تخفف المغص والغازات، ولها خصائص مضادة للسرطان، كما أنها غنية بالألياف والكالسيوم وفيتامين سي والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والمنجنيز.

جوزة الطيب

تحتوي جوزة الطيب على مجموعة واسعة من المركبات القوية المضادة للالتهابات وتعمل كمضاد للأكسدة في جسمك، كما أن له خصائص مضادة للجراثيم للحماية من سلالات البكتيريا الضارة.

الفلفل الأسود

معبأ بالمواد المغذية والبيبيرين المضادة للأكسدة القوية، فهو مضاد للسرطان وللبكتيريا، ويساعد فى السيطرة على نسبة السكر في الدم وخفض مستويات الكوليسترول.

الريحان

يتميز الحبهان بأنه مضاد للالتهابات وللبكتيريا، كما أنه مضاد طبيعي للهستامين ويحارب الشيخوخة، ويخفف من حدة التهاب المفاصل ومتلازمة القولون العصبي (IBS).

أوراق الغار

هي عشبة ذات أوراق خضراء مشهورة كتوابل الطعام وتستخدم في الشاي، هذه العشبة هي مصدر غني بفيتامين A & C وحمض الفوليك، وتخفف من أعراض متلازمة القولون العصبي (IBS)، وتقلل من نسبة الكوليسترول، وتقوي الشعيرات الدموية في القلب، وتساعد على وظيفة الأنسولين، وتعالج الإجهاد، كما أنها تعمل كمضادات للالتهابات والميكروبات وتساعد على التئام الجروح.

النعناع

عنصر شائع في العديد من المشروبات، هذه العشبة سواء كانت طازجة أو مجففة تفيد فى تنظيم الدهون وتخفيف عسر الهضم، وتثبط الإشريكية القولونية، وتخفيف أعراض الربو وقرحة الفم. .