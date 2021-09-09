ما علاقة تساقط الشعر بتكيس المبايض؟ الأسباب والعلامات والعلاج

بيروت - نادين محمد -

هل تشعري بالحيرة من نمو الشعر المفاجئ على وجهك وجسمك أثناء تساقط الشعر من فروة الرأس؟ يمكن أن يكون بسبب متلازمة تكيس المبايض. متلازمة تكيس المبايض هي اضطراب تناسلي وغدد صماء شائع يصيب 6-10٪ من الإناث. يساهم عدم التوازن الهرموني الناجم عن متلازمة تكيس المبايض في حدوث العديد من المشكلات، بما في ذلك تساقط الشعر المفرط و الشعر الخفيف في المنطقة الأمامية والرأس من فروة الرأس.

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لا تقلقي ، يمكن السيطرة على تساقط الشعر وتساقطه بالعلاج المناسب.

أعراض تساقط الشعر المرتبط بمتلازمة تكيس المبايض:

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يبدأ تساقط الشعر في متلازمة تكيس المبايض بتخفيف الشعر ، خاصةً في المنطقة الأمامية والرأس (الوسطى) من فروة الرأس. يُعرف هذا أيضًا باسم الثعلبة الأندروجينية أو تساقط الشعر الأنثوي المرتبط بشكل شائع بمتلازمة تكيس المبايض. ومع ذلك ، فإن تساقط الشعر من متلازمة تكيس المبايض لا ينطوي على أي ندبات، مما يعني أن بصيلات الشعر قد تظل نشطة.



يعد التشخيص المبكر أمرًا بالغ الأهمية لعلاج تساقط الشعر في متلازمة تكيس المبايض. إذا تُركت دون علاج ، فقد تتسبب متلازمة تكيس المبايض في تساقط الشعر الدائم والصلع. فيما يلي خيارات العلاج التي يجب أن تفكر فيها.

العلاجات المنزلية لتساقط الشعر من متلازمة تكيس المبايض

1. بذور الحلبة

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وفقًا للأدلة القصصية ، قد تساعد بذور الحلبة في تحسين صحة الشعر وتقليل تساقط الشعر.

المكونات:

بذور الحلبة

كوب من الماء الدافئ

عسل (اختياري)

الطريقة:

نقع بذور الحلبة في كوب من الماء الدافئ طوال الليل. يمكنك إضافة العسل إلى هذا الماء وشربه في الصباح الباكر على معدة فارغة.

2. الصبار

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تشير الأدلة إلى أن شرب كوب من عصير الصبار في الصباح الباكر على معدة فارغة يمكن أن ينظم الاختلالات الهرمونية وقد يساعد في تقليل تساقط الشعر.

المكونات:

عصير الصبار

1 كوب ماء دافئ

عسل (اختياري)

الطريقة:

امزجي عصير الصبار في الماء. يمكنك إضافة العسل (إذا لزم الأمر) تناوليه كل يوم في الصباح الباكر.

3. القرفة

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قد يساعد تضمين القرفة في نظامك الغذائي في تنظيم مستويات الهرمونات وتقليل تساقط الشعر..

المكونات:

ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

1 كوب ماء ساخن

عسل (اختياري)

ملعقة صغيرة عصير ليمون (اختياري)

الطريقة:

امزجي مسحوق القرفة والعسل والليمون في كوب من الماء الدافئ واشربيه على معدة فارغة للحصول على أفضل النتائج.



