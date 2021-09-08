شكرا لقرائتكم خبر عن تعزز مناعتك وتحافظ على صحة قلبك.. اعرف فوائد الحمضيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحمل الفواكه الحمضية فوائد عديدة للحفاظ على جهاز المناعة، فالمحتوى الغذائي للفاكهة يساعد في حماية الجسم من الأمراض ويمكن أن يساعد في عملية الشفاء، حيث تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، مثل الفيتامينات والألياف وحمض الفوليك أو حتى الكالسيوم، لذا فإنه من المفيد تناول 5 حصص من الفاكهة والخضراوات يوميا.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Drhealthbenefits، يُنصح بتناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات المختلفة كل يوم للحصول على مزيج مختلف من العناصر الغذائية، حيث تعتبر ثمار الحمضيات نوعًا من الفواكه، وهناك العديد من أنواع الحمضيات، ومنها البرتقال والليمون والجريب فروت والماندرين، حيث تعد ثمار الحمضيات إحدى مجموعات الأطعمة الصحية، وذلك لأن هذه الفاكهة تحتوي على مجموعة متنوعة مذهلة من العناصر الغذائية الرئيسية.

ومن أبرز الفوائد الصحية للفاكهة الحمضية لجهاز المناعة: 1. يحتوي على الكثير من فيتامين سي

الحمضيات هي مصدر لفيتامين سي، والتي تسهم في زيادة القدرة على التحمل وكذلك مساعدة الجلد على البقاء، كما أنها غنية أيضا بفيتامين ب والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والنحاس.

كما أنها تحتوي على جزيئات مضادة للأكسدة ومركبات مضادة للالتهابات مفيدة لحماية جسمك من الأمراض الضارة المختلفة.

2. الوقاية من مخاطر الإصابة بحصوات الكلى

حصوات الكلى هو تكوين مادة صلبة تشبه الأحجار المشتقة من المعادن والأملاح في الكلى، يمكن أن تحدث حصوات الكلى على طول المسالك البولية، وكذلك مجرى البول (المسالك البولية التي تنقل البول من الجسم).

3. تحارب السرطان

وجدت دراسات مختلفة أن استهلاك الحمضيات يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان، كما خلص البعض إلى أن بعض أنواع السرطان منخفضة الخطورة مع تناول الفواكه الحمضية، مثل سرطان المريء وسرطان المعدة وسرطان الثدي وسرطان البنكرياس، لأنها تحتوى على مركبات الفلافونويد، والتي تلعب دورًا في محاربة الجذور الحرة التي تسبب أمراضًا مختلفة.

4. الحفاظ على صحة القلب

يمكن للمحتويات المختلفة في ثمار الحمضيات أن تقلل من خطر العوامل المسببة لأمراض القلب، حيث يمكن لمحتوى الألياف القابلة للذوبان والفلافونويد في هذه المجموعة من الفاكهة أن يخفض مستويات الكوليسترول السيئ (LDL) ويرفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).