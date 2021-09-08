شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تنذر بالإصابة بسرطان الثدي.. لا تتجاهليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا التي يتم تشخيصها في المملكة المتحدة، ولكن ليس من السهل دائمًا معرفة ما إذا كنت في خطر، لذا من الأهمية أن تقوم النساء بفحص ثديهن بانتظام لاكتشاف الحالة مبكرًا.

ويجب مراجعة الطبيب إذا ظهرت عليك أي من أعراض سرطان الثدي، وأكثر أعراض سرطان الثدي شيوعًا هو وجود كتلة بالثدي - ولكن هناك أيضًا عدد من العلامات التحذيرية الرئيسية الأخرى، ووفقا لتقرير موقع " express"، يمكن العثور على الكتلة في أي مكان على طول جدار الصدر، وصولاً إلى أسفل الإبط.

ويمكن للمرضى أيضًا أن يصبن بنزيف من الحلمة، وكذلك ألم الثدي، يمكن أن يظهر الجلد مدمّلًا أو منتفخًا حول الثدي، أو قد يكون هناك ببساطة بعض التغييرات الجلدية غير المبررة.

وحذرت مراكز علاج السرطان الأمريكية من أن الحلمات المقلوبة قد تكون ناجمة عن سرطان الثدي، وأضافت أن "سرطان الثدي يرتبط في أغلب الأحيان بوجود كتلة بالثدى، ومع ذلك ، قد تختلف الأعراض وفقًا لنوع سرطان الثدي الذي تعاني منه.

"وجود بعض هذه الأعراض أو تغيرات في الثدي لا يعني بالضرورة أنك مصابة بسرطان الثدي، فهناك العديد من العوامل الأخرى التي تدخل في التشخيص، وليس فقط العلامات الخارجية."

تورم الثدي إفرازات من الحلمة تنقير الجلد الحلمة تتحول إلى الداخل تورم أو نتوء تحت الذراع أو في عظم الترقوة تغيرات الجلد على الثدي أو الحلمة

أعراض سرطان الثدي الشائعة

وقالت هيئة الخدمات الصحية البريطانية إن سبب الإصابة بسرطان الثدي غير مفهوم تمامًا، ولكن هناك عوامل خطر معينة قد تزيد من خطر الإصابة به.

قد يكون لديك فرصة أكبر للإصابة بسرطان الثدي إذا كان لديك أقارب مصابين بسرطان الثدي أو سرطان المبيض.

يمكنك تقليل خطر الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى عدد من الحالات الأخرى، من خلال اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة الرياضة بانتظام، النساء اللاتي يرضعن من الثدي أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي.