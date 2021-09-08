شكرا لقرائتكم خبر عن إيهما أكثر ضرراً على صحة القلب الدهون الثلاثية أم الكوليسترول؟.. «استشاري» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح استشاري القلب والشرايين الدكتور خالد النمر ، أيهما أكثر ضرراً على صحة القلب ارتفاع الدهون الثلاثية أم ارتفاع الكوليسترول.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن ارتفاع الدهون الثلاثية من أسباب جلطات القلب ولكنّه أضعف ضرراً على القلب من تأثير ارتفاع الكوليسترول.

جدير بالذكر، أن المستويات الطبيعية للدهون الثلاثية بالجسم هي التي تكون أقل من 150 ملليغرام لكل ديسيلتر.