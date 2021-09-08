شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق هتساعدك في فقدان الوزن الزائد بعد الحمل.. أبرزها الرضاعة الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زيادة الوزن خلال فترة الحمل أمر طبيعى للغاية، ويوصي الأطباء بالانتظار لمدة ستة إلى 12 شهرًا بعد الولادة للتخلص من الوزن بعد الحمل، ولكن هناك بعض الطرق البسيطة التي يمكن أن تعزز فقدان الوزن خلال هذه الفترة.

ووفقا لتقرير لموقع time now news هناك بعض الطرق البسيطة التي يمكن أن تعزز فقدان الوزن.

طرق فقدان الوزن بعد الحمل:

الرضاعة الطبيعية: تظهر بعض الدراسات أنه يمكن أن يساعد النساء على العودة إلى وزنهن قبل الحمل بشكل أسرع عندما ترضع الأم طفلها، يستخدم الجسم الخلايا الدهنية المخزنة أثناء الحمل إلى جانب السعرات الحرارية المستهلكة لتغذية إنتاج الحليب، ويتم حرق باقي الدهون أثناء إطعام الطفل، ومع ذلك، تحتاج الأمهات المرضعات إلى زيادة مدخولهن من السعرات الحرارية يعتبر فقدان ما يصل إلى رطل ونصف في الأسبوع آمنًا للأمهات المرضعات، أكثر من ذلك يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الجسم.

الحصول على قسط وافر من النوم: في حين أنه قد يبدو من الصعب الحصول على قسط كافٍ من النوم مع وجود مولود جديد بجانبك، إلا أن الأم تحتاج إلى الحصول على قسط كافٍ من النوم لفقدان الوزن بعد الحمل يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى الشعور بالتهيج وآلام الجوع بسبب ارتفاع مستويات الكورتيزول في الجسم والتي تجبرك بعد ذلك على الإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية التي قد تؤثر على الرضاعة أيضًا.

اذهبي في نزهة مع طفلك: يجب ممارسة التمارين قبل الحمل وأثنائه وبعده أيضًا للحفاظ على معدل لياقة جسمك إنها طريقة للتأكد من أن جسمك لا يتحرك في أي وقت من الأوقات ومع ذلك، فإن الوقوف على قدميك مرة أخرى بعد الحمل مهمة صعبة تتطلب القوة لذلك، بدلاً من الانخراط في تمارين زيادة معدل ضربات القلب مثل التمارين الرياضية، نوصي بالذهاب في نزهة مع طفلك في عربة أطفال للحصول على بعض الهواء النقي، والحفاظ على حركة جسمك وتخفيف التوتر أيضًا.

تجنب جميع الأنظمة الغذائية القاسية: يمكن أن تؤدي الحميات الغذائية القاسية التي تجبرك على التخلي عن أي مجموعة غذائية إلى نتائج عكسية على صحتك بدلاً من الأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والفواكه والبيض وغيرها من البروتينات العالية، يوصى باستخدام الأطعمة التي تحتوي على الألياف للحصول على حصتك من العناصر الغذائية الأساسية، والبقاء ممتلئًا لفترة طويلة ، وتقليل تناول السعرات الحرارية وتعزيز فقدان الوزن.