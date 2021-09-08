نصيحة.. لا تتناول طعامك بسرعة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ دقيقة واحدة

تناول الطعام بسرعة يتسبب بالعديد من الأمراض

يعد تناول الطعام بسرعة، أحد العادات السيّئة التي يُمكن أن تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، وزيادة الوزن، والإصابة بالسمنة، بالإضافة لبعض المشاكل الصحية الأخرى.

حذرت وزارة الصحة السعودية من تناول الطعام بسرعة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتسبب في أضرار صحية.

جاء هذا في إطار نصائح قصيرة تقدمها وزارة الصحة على منصتها التوعوية على موقع تويتر “عش بصحة”.

وبدأت المنصة نصيحتها بسؤال عن سبب الاستعجال في تناول الطعام، موضحة أن هذا يؤدي “إلى آلام في البطن، وعسر الهضم”.

ونصحت المنصة بمضغ الطعام ببطء، مشيرة إلى أن تناول الطعام ببطء يساعد في الاستمتاع بمذاقه.