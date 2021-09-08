إليكم هذه الزيوت الطبيعية لمنع تساقط الشعر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ 40 دقيقة

تشكل مشكلة تساقط الشعر من الأكثر انتشاراً بين النساء والتي تضايقهن بشكل كبير، وقد تعاني بعض النساء من عدم توفر الوقت الكافي للذهاب إلى الصالونات والإعتناء بشعرهن، إليك بعض الطرق المنزلية المثالية لتنعمي بشعر كثيف، ناعم وصحي.

– زيت اللافندر لمنع تساقط الشعر

يحافظ على الشعر من الجراثيم والإلتهابات ويحسن الفروة، يخلط قليل من زيت اللافندر مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون. ويتم تطبيقه يوميّاً على فروة رأسك.

للحصول على زيت اللافندر عليك خلط كمية من زيت الزيتون مع فروع لافندر في زجاجة، وتركها في الظلام لمدة شهر، إتركيه طوال الليل على رأسك، واغسليه في الصباح مع شامبو.

– زيت اللوز لمنع تساقط الشعر

زيت اللوز غني بفيتامينات دال وإي ومعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، يرطب الشعر ويحميه من الجفاف،

مما سيخفف من فقدان الشعر. ينصح بوضعه دافئاً على الرأس وتركه لأطول فترة ممكنة ويفضّل أن يبقى طوال الليل ثم يغسل بشامبو لطيف.

– زيت جوز الهند لمنع تساقط الشعر

من أفضل الزيوت للشعر، إذ يخترق الشعرة فيصبح أقل عرضة للضرر ويبقى كثيف وقوي. دلّكي القليل من زيت جوز الهند الدافئ على فروة رأسك كلّ يوم.

فهذا يساعد على ترطيب فروة الرأس ومنع القشرة والتهاب الفروة بشكل دائم. يترك لمدة ساعة أو ساعتين ثم يغسل بشامبو لطيف مع تدليكه.

زيت الزيتون لمنع تساقط الشعر

من أكثر الزيوت شيوعاً لتقوية الشعر، فهو يحتوي على خصائص عدة مغذية للشعر من جذوره حتى أطرافه، وترطيبها بشكل أكثر فعاليّة من الزيوت الأخرى. من الأفضل أن تسنخدمي زيت أصلي ممتاز. قومي بتدليكه بقليل من زيت الزيتون الدافئ على فروة الرأس والشعر حتى الأطراف. يترك لمدة 30 إلى 45 دقيقة، ويغسل شعرك بشامبو لطيف.

– زيت الخروع لمنع من تساقط الشعر

يترك زيت الخروع على الشعر على الأقل ساعة أو ساعتين ثم يغسل، ويتم تدليك فروة الرأس فيه وبالتساوي.

فمع الإستخدام المنتظم للزيوت العشبيّة، واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن غنيّ بالمعادن والفيتامينات وتجنّب التوتر فستلحظين تحسّن واضح في حال شعرك.