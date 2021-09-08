صحة ورشاقة

أعراض تنذر بسرطان البروستاتا.. تعرف عليها

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

قال الدكتور أولاف رايشيلت إن سرطان البروستاتا يهاجم الرجال المسنين خاصة، مشيراً إلى أنه في المرحلة الأولى من المرض لا تكون هناك علامات تحذيرية منه.

 

وأضاف أخصائي المسالك البولية الألماني أن في المرحلة المتقدمة من المرض تظهر بعض أعراض الإصابة به، وهي الصعوبات أثناء التبول، وآلام العظام في الجزء السفلي من الظهر، وعلى الجانب.

 

وشدد رايشيلت على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض، موضحا أنه يمكن التحقق من سرطان البروستاتا ببعض الفحوصات مثل الفحص التحسسي، وفحص قيمة المستضد البروستاتي النوعي PSA، والتصوير بالرنين المغناطيسي والخزعة، أخذ عينة من الخلايا.

 

وأكد رايشيلت أن التشخيص المبكر يرفع فرص الشفاء، مشيراً إلى أن العلاج يشمل العلاج الهرموني، و المناعي، والكيميائي، والإشعاعي، وفي الحالات الشديدة، الجراحة.

 

ويمكن الوقاية منه بأسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية، والمواظبة على ، والإقلاع عن التدخين والخمر، والتخلص من الوزن عند السِمنة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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