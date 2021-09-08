ماذا تقول الأظافر عن صحتك؟.. احذر الأمراض الخطيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قد تكون الدلائل حول صحتك في متناول يدك، لذا ألقِ نظرة ثاقبة على أظافرك وتعرف عن كثب على المشاكل الصحية المرئية والمخاوف المحتملة.

صحيح أن العديد من تغيرات الأظافر طبيعية ولا داعي للقلق بسببها، لكن في بعض الأحيان يمكن أن تكون التغييرات في طريقة ظهور أظافرك ونموها علامة على المرض.

في الواقع، الأظافر عبارة عن خلايا جلد متخصصة مصنوعة من الكيراتين، وهو البروتين الموجود أيضًا في شعرك وجلدك.



وعليك أن تعرف أن أظافرك مهمة لأكثر من مجرد خدش الحكة وفك تشابك عقدة ضيقة، إذ يمكنها أيضًا تقديم تلميحات عن حالة صحتك العامة، من خلال لونها وشكلها وملمسها.

علامات على الأظافر غير الصحية





يوضح الدكتور مايومي إيتو من جامعة نيويورك، الذي يدرس كيفية تجديد خلايا الجلد: "الأظافر ليست للمظهر فقط، فهي تحمي أطراف أصابع يديك وقدميك، كما أنها تساعدك على الإمساك بالأشياء والتقاط الأشياء الصغيرة".

ونقل موقع المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة عن إيتو، أول من اكتشف الخلايا الجذعية في مصفوفة الظفر التي تسبب نمو الأظافر، حديثه عن طبيعة تكوين الأظافر.

يقول: "يسمى الجزء الذي يمكنك رؤيته من الظفر بلوحة الظفر، وتنمو الأظافر من منطقة في قاعدة الظفر تحت الجلد تسمى مصفوفة الظفر. هنا يتم تصنيع خلايا الأظافر الجديدة وتعبئتها معًا، ثم يتم دفع خلايا الظفر الأقدم إلى سطح الإصبع".

قد تؤثر أشياء معينة على نمو الأظافر، إذ يمكن لمرض خطير أو حمى أن توقف هذه العملية، وعددها الطبيب كالتالي:



- من العلامات التي تظهر على الأظافر وتنبئ بمشكلة صحية ما يعرف بـ"خطوط بو"، وتنجم عن إصابة الظفر وبعض نقص الفيتامينات والعلاج الكيميائي.

- يمكن أن تكون الحفر الصغيرة في الظفر أيضًا علامة على المرض، إنه شائع بين الأشخاص المصابين بالصدفية، وهوي أحد أمراض المناعة الذاتية التي تسبب بقع حمراء متقشرة من الجلد.

- يرتبط تأليب الأظافر أيضًا بحالة المناعة الذاتية التي تسبب تساقط الشعر، والتي تسمى داء الثعلبة.

- إذا بدأت أظافرك في الالتفاف إلى الداخل مثل الملعقة، فقد لا تحصل على ما يكفي من الحديد.

- يمكن أن تكون الأظافر التي تأخذ شكل الملعقة علامة على فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، الذي بسببه لا يستطيع جسمك إنتاج ما يكفي من الجزيء الذي تحتاجه خلايا الدم الحمراء لنقل الأكسجين.

- تعجر الأظافر، حيث تتضخم أطراف الأظافر وتنحني حول الطرف، هي مشكلة أخرى للأظافر، ومرتبطة بمشاكل الرئة والقلب.

- التغييرات في لون الأظافر شائعة، وغالبًا ما يتحول إلى الاصفرار بسبب فطريات الأظافر.

- في بعض الحالات، يمكن أن يشير اصفرار الأظافر إلى شيء أكثر خطورة مثل مرض الرئة.

- إذا لاحظت أن أظافرك أصبحت بيضاء فقد تكون مجرد علامة على الشيخوخة، لكن في بعض الأحيان يكون ذلك بسبب حالات خطيرة مثل أمراض الكبد والكلى أو مرض السكري.

- يجب فحص الخطوط الداكنة الممتدة على طول الظفر والتي تظهر فجأة لاستبعاد سرطان الجلد.

- يمكن أن تتسبب بعض أنواع العدوى، خاصةً في القلب، في ظهور خطوط حمراء تحت الأظافر.

ونصح إيتو بضرورة التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا بدأت أظافرك في الظهور بشكل غير طبيعي.

حقائق غريبة اكتشفها عن الأظافر





الطبيبة جيفري ليندر، رئيس الطب الباطني العام وطب الشيخوخة في كلية الطب بجامعة نورث وسترن في فينبرغ، قدمت عددا من الأمور التي يجب أن يتحقق منها كل شخص عند النظر إلى أظافره.

1- نصف قمر أبيض



يشير شكل نصف قمر أبيض في القاعدة فوق البشرة مباشرة، التي تسمى "لونولا"، إلى وجود مرض كامن.

فمثلا، إذا طفى اللون الأبيض على الظفر باستثناء النطاق الضيق في الأعلى، فقد يشير ذلك إلى تليف الكبد أو الفشل الكلوي المزمن أو قصور القلب الاحتقاني، ويمكن أيضًا أن تُعزى هذه الحالة إلى الشيخوخة.

يمكن أن تشير لونولا ذات الصبغة الزرقاء إلى مرض ويلسون، وهو اضطراب وراثي نادر يتراكم فيه النحاس في الكبد والدماغ والأعضاء الأخرى.

بينما تظهر الأبحاث أن القمر الأحمر قد يشير إلى قصور في القلب.

2- خطوط على الأظافر

إذا لاحظت خطًا داكن اللون يمتد على طول الظفر، فاتصل بطبيبك على الفور، إذ يمكن أن يكون الورم الميلانيني، الشكل الأكثر فتكًا لسرطان الجلد.

في حين أن الأورام الميلانينية نادرة الحدوث، يمكن أن تظهر على ظفر الإصبع أو حوله حيث لا يسبب الورم الميلانيني عادة أعراضًا أخرى ملحوظة.

3- اللون الأزرق على الأظافر

الأظافر ذات اللون الأزرق يمكن أن تكون علامة تحذيرية لفيروس كورونا، وتحدث بسبب انخفاض مستويات الأكسجين في الدم.

4- الأظافر الرقيقة والهشة

قد تحتاج الأظافر الرقيقة والهشة إلى بعض العناية، وقد يكون السبب اضطراب الغدة الدرقية، أو حاجتها إلى مزيد من الرطوبة.



