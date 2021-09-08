شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة كندية:تعاطى الشباب مخدر الحشيش السبب الرئيسى للإصابة بالنوبات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الكندية، أن الشباب الذين يتعاطون المخدرات لاسيما " مخدر الحشيش"، قد يتعرضون لخطر الإصابة بالنوبات القلبية، خاصة عن الذين تقل أعمارهم عن 45 عاما، والذين يدامون على تعاطى هذا المخدر خلال السنوات الماضية، طبقا لتقرير نشر في شبكة CNN.

وأشار الباحثون إلى أن المواد الكيميائية التي يحتوى عليها مخدر الحشيش، حيث وجدت الدراسة أن الأطفال معرضون بشكل متزايد لخطر التسمم العرضي من تناول الماريجوانا، حيث أجرى الباحثون تحليلا لأكثر من 33 الف بالغ تتراوح أعمارهم بين 18 عاما الى 44 عاما، وتبين أن تعاطى المخدرات وخاصة مخدر الحشيش، ليس آمن ويلحقك بالكثير من الأضرار، كما يمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب.

وأوضح الباحثون عن كيفية تأثير الحشيش على صحة القلب، كما يمكن أن يؤثر على معدل ضربات القلب، كما أنه يزيد من كمية الأكسجين التي يحتاجها القلب ويخفض من كمية الأكسجين التي يتم توصيلها للقلب، الأمر الذي يؤدى الى الإصابة بالنوبات القلبية.

وأوضح الباحثون أن مخدر الحشيش ينتج عنه تفاعلات سلبية مع الأدوية الأخرى، لذا فأن لديه القدرة على التفاعل مع العديد من أدوية القلب والأوعية الدموية مثل مميعات الدم، كما عثر الباحثون على العديد من السموم في دخان الماريجوانا، التي قد تكون سببا في الإصابة بالسكتة الدماغية وتلف الرئة.

وتحدث النوبات القلبية نتيجة حدوث قصور في الشريان التاجي، والذى يعتبر السبب الرئيسي للنوبات القلبية، نتيجة انسداد الشريان الذى ينتج عنه الجلطة الدموية، حينها تفقد منطقة من أنسجة القلب إمدادها بالدم، مما يؤدى هذا الانخفاض في الدم إلى إتلاف أو قتل أنسجة القلب بسرعة، وبالتالي تحدث النوبة القلبية.