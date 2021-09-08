لقاح الإنفلونزا هذا العام.. فوائد مضاعفة ضد كورونا والبرد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أهمية خاصة تكتسبها لقاحات الإنفلونزا هذا العام، ليس لكونها تقي من أدوار البرد العنيفة فقط، لكنها تحمي من عدوى كورونا خاصة لصغار السن.

يحث الخبراء على تطعيم الجميع ضد فيروس الإنفلونزا هذا العام في أسرع وقت ممكن، باعتبار أن كثيرين لم يحصلوا عليه العام المنصرم بعد تفشي فيروس "كوفيد-19".

أيضا يقول أطباء الأطفال إنه من الأهمية بمكان هذا العام أن يحصل الأطفال على لقاح ضد الإنفلونزا، معتبرين أن الصغار قد لا يتمتعون بمناعة قوية ضد فيروس البرد حاليا بسبب موسم الإنفلونزا الخفيفة نسبيًا في العام الماضي.



ورأى الأطباء أن حالات الإنفلونزا انخفضت بشكل كبير العام الماضي، وربما لم يكن لدى الأطفال الكثير من المناعة ضد الإنفلونزا.

ومع الارتفاع الأخير في حالات كورونا، يجهد فيروس الإنفلونزا خدمات الرعاية الصحية التي عادة ما تكون مخصصة للأطفال المصابين بالأنفلونزا بشكل خطير.

لقاح الإنفلونزا ضروري في عصر كورونا

توقعت أحدث الأبحاث أن يكون موسم الإنفلونزا هذا العام سيئًا، مع عودة الفيروس للإسقاط بضحاياه مرة أخرى في فصلي الخريف والشتاء.



ونقل موقع Live Science عن دراستين صدرتا قبل أيام أشارت نتائجهما إلى إمكانية تغير الوضع الذي شهده العالم خلال جائحة "كوفيد-19" العام الماضي وعودة نشاط الإنفلونزا من جديد.





وشهد العام الماضي مستويات منخفضة تاريخيًا من نشاط الإنفلونزا، ويرجع ذلك على الأرجح إلى تدابير الوقاية من الفيروس التاجي، مثل التباعد الاجتماعي وإغلاق المدارس وارتداء الأقنعة وتقليل السفر.

توقعت إحدى الدراستين أنه يمكن أن يكون هناك 100000 إلى 400000 حالة دخول إضافية إلى المستشفى في موسم الإنفلونزا 2021-2022 مقارنة بالموسم المعتاد.



وخلصت النتائج، التي نُشرت مطلع الأسبوع على قاعدة بيانات ما قبل الطباعة medrXiv ولم تتم مراجعتها من قبل الأقران، إلى أهمية لقاحات الإنفلونزا هذا العام.

واقترحت كلتا الدراستين أنه يمكن تجنب موسم الإنفلونزا السيئة إذا زادت معدلات التطعيم ضد فيروس البرد بنسبة 20٪ إلى 50٪ مقارنة مع العام السابق.

وقال الدكتور مارك روبرتس، مدير مختبر ديناميات الصحة العامة في كلية الدراسات العليا للصحة العامة بجامعة بيتسبيرج، وكبير مؤلفي الدراستين: "إن تلقيح أكبر عدد ممكن من الناس ضد الإنفلونزا سيكون أمرًا أساسيًا لتجنب هذا السيناريو".

خلال موسم الإنفلونزا 2020-2021، كان المعدل الإجمالي لدخول المستشفيات في الولايات المتحدة 4 حالات لكل 100000 شخص، مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 70 حالة دخول إلى المستشفى لكل 100 ألف شخص.

أيضا قال الباحثون إن الوفيات المرتبطة بالإنفلونزا انخفضت بنسبة 95% خلال العام الماضي.

هذا يعني أن كثيرين أضاعوا فرصة تأسيس أو تعزيز مناعتهم ضد فيروس البرد لموسم الإنفلونزا المستقبلي، ما يثير القلق من عودته بشراسة مرة أخرى عندما يتم رفع التدابير الوقائية للجائحة، وفقا للباحثين.





وأضاف روبرتس: "هناك بالفعل ارتفاعًا في حالات التهابات الجهاز التنفسي الأخرى، مثل فيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV)، الذي لا يبشر بالخير لموسم الإنفلونزا المقبل".

الدارستان خلصتا إلى أن موسم الإنفلونزا 2021-2022 قد يشهد زيادة بنسبة 20٪ في حالات الإنفلونزا مقارنة بالموسم المعتاد.

وقال المؤلفون إن الأطفال الصغار الذين تقل أعمارهم عن عامين سيكونون معرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بالإنفلونزا في موسم 2021-،2022 لأنه من غير المحتمل أن يكون لديهم أي تعرض سابق للمرض.

ووجدت الدراسة أن زيادة معدلات التطعيم ضد الإنفلونزا بنسبة 10٪ فقط يمكن أن تقلل من دخول المستشفى بنسبة 6٪ إلى 46٪، اعتمادًا على قابلية انتقال الإنفلونزا هذا الموسم.

واختتم روبرتس: "الوباء المتزامن (إنفلونزا متزامنة ووباء كورونا) تم تجنبه لحسن الحظ في مستشفياتنا العام الماضي، لكن هذا لا يعني أنه لم يعد ممكنًا".

وأضاف: "إذا كان هناك أي شيء، فإن نماذجنا تظهر أنه يجب أن نكون أكثر قلقًا هذا العام بشأن احتمال حدوث زيادة في حالات كورونا في نفس الوقت مع تفشي الإنفلونزا الهائل في المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة ضد كلا المرضين".

أهمية لقاح الإنفلونزا هذا الموسم

لقاح الإنفلونزا فعال للغاية ضد فيروسات البرد، ونجح على مدار سنوات في منع إصابة كثيرين بالمرض أو التخفيف من شدته.



وحثت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، في أحدث توصياتها، على التطعيم ضد الإنفلونزا للفترة 2021-2022.

وأوصت باستخدام لقاحات الإنفلونزا المرخصة والمناسبة لجميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر أو أكبر والذين ليس لديهم موانع، استنادا لبحث نُشر في عدد 27 أغسطس من المراكز الأمريكية للأمراض.

وقامت ليزا جروهسكوف، دكتوراه في الطب من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في أتلانتا، وزملاؤها بتحديث توصيات 2020 إلى 2021 للجنة الاستشارية لممارسات التحصين (ACIP) فيما يتعلق باستخدام لقاحات الأنفلونزا الموسمية.



ووفقا لموقع medicalxpress، قال المؤلفون إنه بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر أو أكثر والذين ليس لديهم موانع، يوصى بالتطعيم الروتيني السنوي ضد الإنفلونزا.

تتضمن التحديثات في هذا التقرير أن جميع لقاحات الأنفلونزا الموسمية ستكون رباعية التكافؤ وأن تركيب لقاحات الأنفلونزا 2021 إلى 2022 يتضمن تحديثات لمكونات الأنفلونزا A (H1N1) pdm09 والإنفلونزا A (H3N2).

وكتب المؤلفون: "من المتوقع أن يتزامن موسم الإنفلونزا الجديد مع استمرار تداول فيروس كورونا، لذا فإن التطعيم للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم أكثر من 6 أشهر للحد من انتشار المرض الناجم عن الأنفلونزا سيقلل من الأعراض التي قد يتم الخلط بينها وبين أعراض كوفيد-19".

الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) اتفقت مع التوصيات السابقة، وأصدرت بيانًا نصح بأن يتم تطعيم جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وما فوق ضد الإنفلونزا هذا الخريف.





وقال الدكتور فلور مونوز، أستاذ الطب المساعد في كلية بايلور للطب: "أثناء الجائحة من المهم أن نتذكر أن الإنفلونزا هي أيضًا فيروس شديد العدوى يصيب الجهاز التنفسي ويمكن أن يسبب مرضًا شديدًا وحتى الموت عند الأطفال.

وأضاف: "لقاح الإنفلونزا آمن وفعال ويمكن إعطاؤه جنبًا إلى جنب مع التطعيمات الروتينية الأخرى ولقاح كورونا أيضا".

وفقا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، يمكن إعطاء لقاح الإنفلونزا في وقت واحد مع أو في أي وقت قبل أو بعد إعطاء لقاحات كورونا المتوفرة حاليًا.

نظرًا لأنه من غير المعروف ما إذا كانت تفاعلية لقاحات "كوفيد-19" ستزداد مع التناول المتزامن للقاح الإنفلونزا، ينبغي النظر في خصائص تفاعل اللقاحات، وفقا للأكاديمية.

كما يجب ألا يتلقى الأطفال المصابون بالفيروس التاجي المتوسط أو الحاد لقاح الإنفلونزا حتى يتعافوا، لكن يمكن تطعيم المصابين بمرض خفيف.