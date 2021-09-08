شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو ريجيم الـ3 أيام لإنقاص الوزن؟ وكيف يعمل وما هى أهم عيوبه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدان الوزن أمر يربك الناس من جميع الأعمار، بينما نعلم جميعًا أن مفاتيح نمط حياة صحى واتباع روتين للنشاط البدنى المفتاح لإنقاص الوزن، إلا أن هناك بعض الأنظمة الغذائية المعروفة بفقدان الوزن بشكل أسرع وفعال، ولعل النظام الغذائى المقدم اليوم وهو رجيم الـ3 أيام المشهور عالميًا واحد من بينها، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا".

يضمن رجيم الـ3 أيام للشخص فقدان الوزن بسرعة، بما يقرب من 4.5 كيلو جرامات فى الأسبوع.





ما هو رجيم الـ3 أيام؟

هو نظام غذائى فريد من نوعه يحقق خسارة سريعة للوزن ما يصل إلى 4.5 كيلو جرام أسبوعيًا، وهو ما يجعله يكتسب شهرة بين مراقبى الوزن، كما أنه سهل وغير مُكلف.

تعتمد خطة ريجيم الـ3 أيام لإنقاص الوزن على اتباع الشخص النظام الغذائى الموصى به لمدة 3 أيام والحصول على فترة راحة لمدة 4 أيام، ثم العودة لتكرار نفس الدورة حتى إذا لم يتم الوصول إلى الوزن المستهدف.



النظام العسكري

كيف يساعد رجيم الـ3 أيام الشخص على إنقاص الوزن؟

فى حين أن رجيم الـ3 أيام قد يكون معروفًا بعدة أسماء أخرى، إلا أنه مصمم على أنه نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية يقلل منها بشكل كبير ويعزز فقدان الوزن بشكل أسرع.

يتم تقسيم النظام الغذائي، إلى جزأين في الأسبوع، حيث يتم استهلاك من 1100-1400 سعرة حرارية فى الثلاثة أيام الأولى على شكل ثلاث وجبات في اليوم، ولا يُسمح بتناول الوجبات الخفيفة، ويُنظر إليه أيضًا على أنه مزيج من الصيام المتقطع فى الأيام الثلاثة الأولى.

بمجرد الانتهاء من الأيام الثلاثة، يُنصح الأفراد باتباع أنماط الأكل الصحي في الأيام الأربعة القادمة من الأسبوع، مع الاستمرار في الحفاظ على تناول نفس معدل السعرات الحرارية، ويعتقد خبراء التغذية أن إتباع هذا النمط الغذائي باستمرار يمكن أن يعزز الوزن الصحي.

أما بالنسبة للوجبات، فكل أنواع المجموعات الغذائية يُسمح بتناولها عند اتباع هذا النظام الغذائي، ولا توجد قاعدة صارمة تنص على أنه لا يمكنك تناول الكربوهيدرات أو الألياف أو الدهون أو البروتينات أو الفيتامينات، حيث يُسمح لك بتناول كل شيء ولكن بنسب محددة.

ما عيوب ريجيم الـ3 أيام لإنقاص الوزن؟

يعزز هذا الريجيم فقدان الوزن بطريقة سريعة، لذلك فهو نظام غير مستدام بشكل عام، وقد يتسبب فى كثير من الأحيان فى مشاكل صحية على المدى الطويل، حيث إن خطة إنقاص الوزن الجيدة يجب أن تكون شاملة تمامًا وتعمل على تصحيح كل من نظامك الغذائى وأسلوب حياتك ككل.