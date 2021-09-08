مشروبات طبيعية لعلاج مشاكل البشرة

بيروت - نادين محمد -

معظمنا معتاد على بدء صباحنا بفنجان من الشاي الدافئ الذي قد يكون مع بعض النسيم الباعث على الاسترخاء في عطلة أو مع الاندفاع للذهاب إلى العمل. أصبحت المشروبات الدافئة مهمة في حياتنا اليومية، لاسيما بفضل فوائدها الصحية الجمة، مثل الشاي الأخضر وشاي البابونج والشاي الأبيض وما إلى ذلك. على الرغم من أننا على دراية جيدة بالفوائد الصحية لجميع هذه الأنواع المختلفة من المشروبات الدافئة الطبيعية، لكن ربما لا نعرف فوائد بعض من هذه المشروبات لصحة الجلد والبشرة.

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إذا كنت تبحثين عن بشرة زجاجية كبياض الثلج مثالية خالية من حب الشباب وناعمة ومشرقة عليك تناول المشروبات الطبيعية التالية:

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كوب من الشاي المهدئ الذي يأتي مع بعض الخصائص المهدئة لشاي البابونج مفيد لعلاج البشرة الحمراء والمتهيجة. حيث أن وجود الكيرسيتين في شاي البابونج يعزز الاسترخاء ويحمي بشرتك من أضرار أشعة الشمس بسبب خصائصه.

البابونج لا يساعدك فقط على التخلص من التوتر ويساعدك على النوم ، ولكنه سيساعد أيضًا في علاج الانتفاخات تحت العين أو تلك الهالات السوداء الناتجة عن الإجهاد أو قلة النوم. اسحب أكياس شاي البابونج في المرة القادمة وضعيها حول عينيك للتخلص من الهالات السوداء وانتفاخ العيون.

2. الشاي الأسود

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الشاي الغني بخصائص مضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة ضرر الجذور الحرة للجسم ويساعد على إبطاء العلامات المبكرة للشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة والحواجب المتدلية.

الشاي الأسود يحتوي على العديد من الفوائد الجمالية. نظرًا لخصائصه الغنية المضادة للالتهابات ، فإن الشاي الأسود يساعد على تقليل الشوائب والانتفاخ ، ويمنع التهابات الجلد ، ويسرع تجديد شباب البشرة ويحمي بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية.

اشربي كوبًا من الشاي الأسود مع بعض العسل العضوي الخام في الصباح للوقاية من الأمراض الجلدية مثل الصدفية.

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هو شاي غني بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات ومضادة للأكسدة ، وقد ثبت أن الشاي الأخضر يمنع حب الشباب.كما أنه علاج سهل وغير مكلف لمكافحة الشيخوخة ، شرب الشاي الأخضر يمكن أن يساعدك في الواقع على التخلص من علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

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نظرًا لأن القناة الهضمية هي السبيل إلى بشرة صحية ومتوهجة ، فمن المهم الحفاظ على الجهاز الهضمي على المسار الصحيح لتجنب الأمراض الجلدية المختلفة مثل البثور وحب الشباب. شاي الزنجبيل غني بالخصائص المضادة للالتهابات وله القدرة على المساعدة في الهضم والحفاظ على صحة أمعائك.

يساعد الزنجبيل أيضًا على تقليل الالتهاب والألم وتهدئة البشرة المتهيجة، كما يساعد في الحفاظ على كولاجين الجلد ويمنع التجاعيد والخطوط الدقيقة من خلال مكافحة الشيخوخة.

5. ماتشا

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نوع من الشاي الأخضر مصدره اليابان ، ماتشا يأتي في مسحوق أخضر زاهي اللون ومليء بالعديد من الفوائد الصحية. يتم الآن استخدام هذا المسحوق الأخضر السحري من قبل صناعة التجميل في كل منتج تقريبًا من عبوات الوجه إلى الكريمات والماسكات. يشتهر شاي الماتشا بخصائصه في إزالة السموم من الجلد ، فهو غني بمضادات الاكسدة والكلوروفيل التي تساعده على محاربة أي نوع من أنواع العدوى.