التخسيس السريع بطريقة فيتو لكل بنت لا تحب الرجيم 

بيروت - نادين محمد - تتعدد طرق التخسيس السريع الا ان بعضها لا يساعد على الحصول على نتيجة دائمة. ولهذا تسأل الكثيرات عن كيفية خسارة الوزن من دون استعادته في وقت لاحق مجدداً. وهو ما تنبهت اليه بعض الخبيرات حيث اشرن الى ضرورة الحرص على تناول الاطعمة الخالية من الدهون والسكريات وعلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. الا ان اخريات نصحن باتباع برنامج تخسيس سريع اطلقن عليه تسمية رجيم فيتو. وهو مخصص لكل بنت لا تحب اتباع الحميات الغذائية.



كما هي حال البنات، تبحث الكثير من النجمات العالميات مثل غوينيث بالترو وريهانا غيرهما عن طرق تخسيس سريع من اجل التمتع بقوام رشيق وخصوصاً قبل المناسبات السعيدة والحفلات. ولهذا قامت بعض الخبيرات بابتكار طريقة جديدة اطلقن عليها تسمية فيتو. وتحدث عنها لمجلة غلامور البريطانية الشيف الشهيرة ميشال سنيلا وذكر خصائصها.

- يقوم هذا الرجيم على تناول الدهون الجيدة وكمية قليلة من الكربوهيدرات.

- يمكن الاعتماد اثناء الوجبات على البروتينات النباتية.

- من الممكن اثناء اتباع الرجيم تناول البيض ومنتجات الحليب.

- يسمح هذا الرجيم بتناول الحبوب والبقوليات.

- من المهم التركيز خلال الغداء على تناول السلطة مع اصناف اخرى صحية.

- من المفيد اثناء العشاء تناول الارز مع البيض.

- يتيح هذا الرجيم تناول وجبات خفيفة تحتوي على القليل من الشوكولا بالفانيليا.

تساعد هذه الاطعمة على تأمين حاجة الجسم من الدهون الجيدة، الفيتامينات، المعادن، الالياف.

قواعد حمية فيتو



- تحتوي وجبات هذه الحمية على نسبة 70% من الدهون الجيدة، 25% من البروتينات النباتية غالباً و5% من الكربوهيدرات.

- يجب خلال اليوم الواحد الحصول على ما لا يزيد على 1700 سعرة حرارية.

- من الافضل عدم تناول البروتينات النباتية قدر الامكان. لكن يمكن اكل القليل من البيض والجبنة.

- يسمح بأكل الجوز والتوفو من اجل تأمين حاجة الجسم الى البروتين والدهون الطبيعية.

- يرتكز الرجيم على تناول الكثير من الخضار والفواكه.

- ويمكن استخدام القليل من الزيت النباتي اثناء عملية الطهو.

فوائد رجيم فيتو



- يساعد هذا الرجيم على حرق الدهون الضارة التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة وعلى تحفيز عملية الايض.

- تساهم الحمية في زيادة مستوى الطاقة الجسدية والذهنية. كما انها تسمح بخسارة الوزن وخصوصاً من خلال الحد من الرغبة في تناول الطعام في الفترات الفاصلة بين الوجبات.

- يمكن الاستفادة منها من اجل الحد من الالتهابات ومشاكل الصحة الاخرى ومنها الصرع والتهاب المفاصل.

المضار

يعتبر رجيم فيتو طريقة تخسيس سريعة يمكن ان تلجأ اليها البنات اللواتي لا يردن تطبيق حميات قاسية. لكن يجب الانتباه الى ان هذه الطريقة يمكن ان تنطوي على بعض الاعراض الجانبية.

- يمكن الاصابة بما يسمى انفلونزا فيتو وهي حالة قد تدوم لأيام عدة.

- في هذه الحالة قد تتم المعاناة من ألم الرأس، الغثيان، التعب، الانفعال، الامساك والتشوش الذهني.

- من المهم من اجل الحد من هذه الاعراض المزعجة شرب كمية كافية من الماء او من الخلاصات النباتية، تناول البروبيوتيك وممارسة التمارين الرياضية الخفيفة. وهكذا يمكن تحقيق النجاح في تطبيق طريقة التخسيس السريع التي باتت تعرف باسم نظام فيتو.



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