مشروب يحرق الدهون أثناء النوم

بيروت - نادين محمد - يُعد التركيز على نظام غذائي صحي وروتين تمارين منتظم أمراً أساسياً، ولكن هناك بعض التغييرات الإستراتيجية التي يمكنك إجراؤها لتحسين نومك لحرق الدهون. وعلى الرغم من أنّ الفكرة قد تبدو بعيدة المنال حقاً، إلا أن هناك بالفعل المزيد من الأبحاث التي وجدت أنه من الممكن إنقاص الوزن أثناء النوم. الحصول على قسط كبير من الراحة عالية الجودة هو عامل مهم ولا يزال يتم تجاهله في التحكم في الوزن. في ما يأتي تُقدم لك "الجميلة" طريقة تحضير عصير الزنجبيل لمساعدة جسمك على حرق المزيد من السعرات الحرارية خلال روتين نومك وراحتك طوال الليل والحفاظ على صحة التمثيل الغذائي.

طرق تخسيس الوزن أثناء النوم

وظائف التمثيل الغذائي

يستخدم الجسم الطعام كوقود يتحوّل بعد ذلك إلى طاقة تنتجها عملية التمثيل الغذائي. ويتم تخزين هذه الطاقة على شكل دهون. وعملية التمثيل الغذائي لدى كل شخص تتوافق مع كمية الطاقة التي يحتاجها للراحة. مع ذلك، لدينا جميعاً القدرة على تعديل طريقة التمثيل الغذائي الأساسية. لتعزيز هذه العملية وفقدان الوزن بشكل أسرع، إليك وصفة عصير الزنجبيل الطبيعي والفعّال.

المكوّنات:

حبة من الليمون.

حبة من الخيار.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور.

ملعقة كبيرة من عصير الصبار.

باقة كزبرة أو بقدونس.

نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير والإستخدام:

اخلطي كل المكوّنات في الخلاط. شرب هذا العصير يساعد على حرق الدهون في الجسم، خاصة دهون البطن. ومزيج المكوّنات مجتمعة في هذا العصير يسرع عملية التمثيل الغذائي لحرق المزيد من السعرات الحرارية، حتى أثناء النوم. وقد ثبتت بالفعل فعالية هذا العصير في حرق الدهون. فقد أظهرت دراسات علمية أن الزنجبيل يساعد على الحفاظ على الفلورا المعوية بصحة جيدة وعلى هضم الدهون وتنشيط الجهاز الهضمي. وأثبتت دراسة أن الزنجبيل يحفز ظاهرة توليد الحرارة، مما يسرع عملية التمثيل الغذائي، حيث تم تغذية الفئران بمستخلص الزنجبيل. وتبين أنها فقدت الوزن مع الحفاظ على نظام غذائي غني بالدهون. وقد أيّدت دراسات أخرى نتائج هذه الدراسة.

فوائد المكونات في حرق الدهون

فوائد الزنجبيل في حرق الدهون أثناء النوم

ممتاز لعملية التمثيل الغذائي، خاصة أثناء النوم. فهو يسهل الهضم وله خصائص تساعد على حرق الدهون وفقدان الوزن. ويمنع الزنجبيل الإمساك ويساعد على تقليل الدهون في البطن، التي تقاوم الأنظمة الغذائية.

فوائد الخيار في التخسيس

غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، وهو فعّال جداّ لفقدان الوزن لأنه فقير بالسعرات الحرارية ولكنه غني بالطاقة. ويلعب دوراّ أساسياّ في الأنظمة الغذائية للتنحيف.

فوائد البقدونس والكزبرة في خسارة الوزن

كلاهما لا يحتويان على السعرات الحرارية وفي الوقت نفسه غنيان جداّ بمضادات الأكسدة. ويحتويان على فيتامينات ومعادن تكافح احتباس المياه، الذي يساعد على انتفاخ البطن ويؤدي إلى الغازات.

فوائد عصير الليمون في التخسيس

له خصائص تساعد على إزالة السموم من الجسم. وهو فعاّل للغاية لتنظيف الجهاز الهضمي وإزالة السموم المتراكمة في الجسم.

فوائد عصير الصبار في فقدان الوزن

هو منقي طبيعي، وفعّال بشكل خاص لفقدان الوزن. فهو يساعد على التخلص من النفايات والسموم بسهولة أكبر.



نصيحة: ضرورة شرب الماء لتحفيز عملية إحراق السعرات الحرارية بفعالية. إذا كان جسمك يفتقر للترطيب، ستكون عملية التمثيل الغذائي بطيئة ولن تكون قادرة على حرق الدهون بشكل صحيح. شرب الكثير من الماء يساعد على تحفيز عملية التمثيل الغذائي.

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