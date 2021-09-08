تقرير يكشف عن آخر تطورات فيروس كورونا حول العالم

محمد الفلاح - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الأربعاء، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 222 مليونا و777 ألفا و403 إصابات.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و600 ألف و73 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 199 مليونا و304 آلاف و747 حالة شفاء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البلاد سجلت 19 إصابة جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي مقارنة مع 36 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة أن جميع الإصابات الجديدة غير ناجمة عن عدوى محلية.

وذكرت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغت 11 حالة يوم الثلاثاء جميعها وافدة من الخارج ارتفاعا من 10 حالات في اليوم السابق. ولا تحتسب الصين تلك الحالات ضمن حصيلة الإصابات المؤكدة.

ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 95083 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.

قالت وزارة الصحة المصرية إنها سجلت 378 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات يوم الثلاثاء مقابل 368 إصابة و12 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 290773 من ضمنهم 243297 حالة تم شفاؤها، و16811 حالة وفاة.

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 3524 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 1923 في اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 889532 حالة.

كما سجل المغرب 79 وفاة جديدة، ارتفاعا من 72 في اليوم السابق، ليصل مجمل وفياته جراء كورونا إلى 13224.ارتفاع في إصابات المغرب

أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 209 وفيات خلال 28 يوما من الإصابة بمرض كوفيد-19 وهو أعلى معدل يومي منذ التاسع من مارس/ آذار الماضي.

وترتفع الوفيات باطراد منذ بداية أغسطس/ آب الماضي على الرغم من تأثر أعداد الوفيات الإجمالية بأنماط إبلاغ غير منتظمة في المستشفيات في مطلع الأسبوع.

وسجلت بريطانيا 37489 حالة إصابة بالفيروس بالمقارنة مع 41192 حالة اليوم السابق.