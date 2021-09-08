شكرا لقرائتكم صورة خطفت الأنظار.."طالبان غير مدربة للتعامل مع النساء" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد التظاهرات النسائية التي شهدتها العاصمة الأفغانية أمس الثلاثاء، وفرقتها حركة طالبان بالرصاص، خطفت صورة معبرة الأنظار خلال الساعات الماضية وانتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل، بين الصحافيين والناشطين الأفغان.

فالصورة المذكورة وثقت مشهداً يلخص واقعاً جديداً برمته تعيشه أفغانستان منذ سيطرة طالبان على الحكم.

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وأظهرت اللقطة التي خطفتها عدسة مصور لرويترز، امرأة أفغانية مشاركة في المسيرة أمس، يواجهها عنصر من طالبان موجها نحوها رشاشه!

وكان عناصر الحركة المتشددة أطلقوا الرصاص الحي في الهواء من أجل تفرقة المحتجات، كما أظهرت مقاطع فيديو مقاتلين ينهالون بالهروات على بعض النسوة المشاركات في التظاهرة نحو القصر الرئاسي في كابل.

تظاهرة نسائية في كابل يوم 6 سبتمبر 2021 (رويترز)

عناصرنا غير مدربين

وتعليقا على تلك المشاهد، قال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي مساء أمس للإعلان عن الحكومة العتيدة، إن مقاتلي الحركة غير مدربين للتعامل مع النساء والمحتجات، مطالبا المواطنين بعدم الخروج في مظاهرات في الوقت الحالي.

عنصر من طالبان يوجه عصاه نحو محتجين(رويترز)

كما اتهم تلك المسيرات بعدم احترام القانون وبث الفوضى، مشددا على أن "الحركة لن تسمح بتحركات قد تخلق بلبلة في هذا الوقت الحرج"، أي فيما تتلمس الحركة سبيلها للحكم.

يذكر أن ثلاث مسيرات على الأقل خرجت الثلاثاء في أنحاء كابل، في خطوة تعبير عن المعارضة لسياسة طالبان.

فيما فرق عناصر الحركة المحتجات بالرصاص الحي، كما سجل ضرب بعضهن بالهراوات.