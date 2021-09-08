شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد تناول الكرز يوميًا في تخفيف آلام الظهر وهشاشة العظام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - آلام الظهر حالة شائعة تؤثر على معظم الأشخاص في مرحلة ما من حياتهم، ولكن يمكنك تقليل خطر الإصابة بآلام الظهر ببساطة عن طريق تناول المزيد من فاكهة الكرز، خاصة على وجبة الإفطار، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "إكسبريس".

يمكن أن يكون سبب آلام الظهر هو النوم في وضع خاطئ، أو اتخاذ وضعية جلوس غير صحيحة، أو حتى بسبب إصابة طفيفة، ولكنها في الغالب لا تدعو للقلق وسوف تتحسن من تلقاء نفسها في غضون بضعة أسابيع أو أشهر.

ويمكنك تسريع الشفاء أو حتى منع ظهور آلام الظهر في الأساس عن طريق إجراء بعض التغييرات على خطة نظامك الغذائي، حيث يزعم أحد الخبراء أن أحد أسهل الطرق لحماية ظهرك من الآلام والأوجاع المزعجة هي تناول الكرز بانتظام.



الكرز يخفف الام الظهر

يساعد الكرز في تخفيف آلام الظهر لأنه يثبط البروتينات الالتهابية ويمنع تلف الخلايا، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقلل من آلام الظهر، حيث يعتبر الكرز أحد أفضل الأطعمة المتاحة المضادة للالتهابات.

ويعد الالتهاب سببًا شائعًا لآلام الظهر، لذا فإن اتخاذ الخيارات الغذائية الصحيحة يمكن أن يساعد في التخلص من تلك الآلام، ويمكن تناول عصير الكرز الخالى من السكر والذى يحتوى على مضادات الالتهاب من شأنها أن تقلل من آلام الظهر وتلك الناتجة عن هشاشة العظام.



الام الظهر

وكانت قد أظهرت دراسة شملت 12 شخصًا كانوا يعانون من آلام ناتجة عن هشاشة العظام، أن تناول عصير الكرز مرتين يوميًا لمدة 21 يومًا، ساعد في تخفيف الالتهاب.