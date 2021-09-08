شكرا لقرائتكم خبر عن للحماية من الخرف.. قلل السكر وكُل بروتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخَرَف يعد من الأمراض العقلية المسببة في حدوث تدهور ملحوظ في قدرة العقل علي القيام بنشاطه اليومي ، وفي حالة عدم الاهتمام بالعلاج الخاص به يتسبب فى خطورة على المصاب، وأكد التقرير المنشور على موقع Express أن للغذاء دورا كبير في الحماية من الإصابة بمرض الخرف، وفيما يلى بعض النصائح الغذائية للحماية من هذا المرض، ومنها:

-قلل من تناول السكر:

حاول التخلص من السكر المضاف والكربوهيدرات المكررة في نظامك الغذائي، ومنها الخبز الأبيض والأرز والسكريات والحلويات، فهي أطعمة تتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الجسم، وهذا يتسبب في إنتاج البنكرياس المزيد من الأنسولين للتعامل معها، ولذا عليك التقليل من هذا النوع من الأطعمة.

-تناول وجبة إفطار متوازنة:

هذه الوجبة تعد أهم وجبة على مدار اليوم، ولذا حاول أن تحتوي هذه الوجبة على مزيج من البروتين والكربوهيدرات.

-تناول البروتين مع كل وجبة:

للحصول علي جميع العناصر الغذائية عليك تناول البروتين مع كل وجبة تقوم بتناولها، والهدف هو الحماية من ارتفاع نسبة السكر في الدم.

-احصل على بعض العناصر الغذائية المهمة لجسمك:

يمكن أن تكون بعض العناصر الغذائية مفيدة في الحفاظ على صحة المخ ويمكن اعتبارها مكملة لنظامك الغذائي، فمكملات زيوت السمك أي الأوميجا3 مفيدة بشكل خاص لأن أحماضها الدهنية لها تأثير وقائي ضد مرض الزهايمر والخرف، كما أنها

تساعد علي تحسين تدفق الدم في المخ وتقليل الالتهاب.