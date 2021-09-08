شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس منظمة مكافحة المنشطات: فحص القلب ضرورى قبل ممارسة أى نشاط رياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حازم خميس، رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أننا أنشأنا أكبر مركز في مصر والشرق الأوسط لقلب الرياضيين، موضحا أنه لا بد لكل مصرى أن يقوم بفحص قلب ابنه عند الرغبة في ممارسة أى نشاط رياضى تنافسى لعدم حدوث الموت المفاجئ. وأضاف أن فحص قلب الرياضيين يمنع 90% من أسباب وفاة اللاعبين في الملاعب.

من جانبه قال الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية: "لقد مثلت تجربة فيروس كورونا دفعة غير مسبوقة لاستخدام التكنولوجيا في المجالات الصحية من خلال وسائل التشخيص والتطبيب عن بعد، وكذلك إنشاء وإدارة قواعد البيانات الصحية القومية وتحليلها لزيادة قدرة الدول على تفعيل آليات مكافحة انتشار الوباء وتعزيز التفاعل الإيجابى بين المواطنين والنظام الصحى".

وأضاف: "لقد مر عامان على إعلان رئيس الجمهورية بالإطلاق الرسمي لمنظومة التأمين الصحى الشامل، الحلم الذى راود المصريين لعقود طويلة، إلى أن تبنته القيادة السياسية بدافع من إيمانها بحتمية توفير مظلة تأمينية لجميع المواطنين المصريين على حد سواء، لتمكنهم من الحصول على كافة الخدمات الصحية بجودة وكفاءة عالية لتمكنهم من الحصول على كافة الخدمات الصحية بجودة وكفاءة عالية".

وقال: "من خلال مجموعة من المبادرات الرئاسية للصحة العامة كان على رأسها مبادرة 100 مليون صحة الذى اعتبرته منظمة الصحة العالمية، أن المبادرة قامت بأكبر مسح طبى في التاريخ تمكنت مصر من القضاء على فيروس سى، وتوطين صناعة الأدوية الحديثة المستخدمة لعلاج الفيروس".

وأوضح: "لقد توسعت منظومة التأمين الصحى الشامل لتشمل 3 محافظات وهى بورسعيد، والأقصر والإسماعيلية، بالإضافة إلى إعداد خطة ممنهجة تتسق مع رؤية القيادة السياسية لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية بإطلاق شعار (نرعاك في مصر)، كأول علامة تجارية للسياحة العلاجية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية المقدمة للوافدين طبقا للمعايير العالمية والدولية".