شكرا لقرائتكم خبر عن جوع نفسك وابتعد عن الكربوهيدرات.. أبرز الخرافات الشائعة عن فقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على وزن صحي مهم لصحة الشخص بشكل عام، وفي حين أن هناك عددًا لا يحصى من الأنظمة الغذائية والنصائح التي تعدك بإنقاص الوزن، إلا أنها ليست كلها مفيدة، لذلك تعرف على 5 خرافات شائعة عن فقدان الوزن تحتاج إلى التوقف عن تصديقها، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

الكربوهيدرات تكسبك المزيد من الوزن

يحتاج الجسم إلى الكربوهيدرات لأداء كل حركة صغيرة نقوم بها، عندما يتم استهلاك الكربوهيدرات الصحيحة بكمية مناسبة لا يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن، حيث يمكن تناول الحبوب الكاملة والكربوهيدرات المعقدة والبروتين خلال رحلة فقدان الوزن لتحقيق نتائج جيدة.



الاطعمة المعباة

الأطعمة المعبأة تساعد على إنقاص الوزن

لا يمكن أن تكون الوجبة المعبأة صحية مقارنة بالوجبات الطازجة المطبوخة في المنزل، فهناك العديد من الأطعمة المعلبة التي يزعُم أنها قليلة الدسم وخالية من الدهون والجلوتين ولكنها غنية بالسكر، وبالتالي فهي ليست جيدة لفقدان الوزن.



شاى الاعشاب

شاي الأعشاب يساعد في إنقاص الوزن

شاي الأعشاب غني بالمواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة، وبالتالي يساعد الجسم على التخلص من السموم، لكنه لا يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن، فهو يُحسن عمليات التمثيل الغذائي ومسارات حرق الطاقة ليس أكثر.

تناول كميات أقل من الطعام يُعزز فقدان الوزن

يعد خلق عجز في السعرات الحرارية إحدى الخطوات الأولى لفقدان الوزن، وهذا يعنى تناول سعرات حرارية أكثر مما نستهلكه، وبالتالي فإن تناول كميات أقل من الطعام والتحرك أكثر يبدو منطقيًا لفقدان المزيد من الوزن.

وفي حين أن هذا قد ينجح على المدى القصير، إلا أنه ليس فعالًا على المدى الطويل أو أن تصبح عادة نمط حياةن حيث أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أقل من الطعام يكتسبون معظم الوزن المفقود بمجرد عودتهم إلى نظامهم الغذائي الطبيعي.

الجوع يساعد في إنقاص الوزن

لا تستمر الأنظمة الغذائية الصارمة على المدى الطويل، بل على العكس من ذلك، قد تؤدى إلى زيادة الوزن، لأن الأنظمة الغذائية القاسية من الصعب للغاية الالتزام بها لفترات طويلة لأنها تحرم الجسم من العناصر الغذائية الهامة الأمر الذى يسبب استنزاف الطاقة والرغبة الشديدة في تناول الأطعمة عالية الدهون والسكر.