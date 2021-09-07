سي. 1. 2... سلالة جديدة من كورونا تتفشى في جنوب أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال علماء في جنوب أفريقيا، إنه ثمة سلالة جديدة من فيروس كورونا، تحمل عددا مثيرا للقلق من التحورات، تنتشر بمعدل أبطأ خلال الشهر الماضي، بشكل أكبر مما كان عليه الوضع في شهر يوليو.

وقالت "شبكة مراقبة الجينوم (الخريطة الجينية)" في جنوب أفريقيا، إنه تم خلال شهر أغسطس/آب الماضي، رصد ما تسمى بسلالة "سي. 1. 2"، في 1.5% فقط من جميع عينات الفيروس المتسلسلة في البلاد، وذلك بالمقارنة مع نسبة 2.2% التي تم رصدها في شهر يوليو/تموز، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء.



وتم اكتشاف السلالة، الذي تم رصدها لأول مرة في جنوب أفريقيا، في عدد من الدول، من بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية وموريشيوس والبرتغال ونيوزيلندا وسويسرا.

ومن الممكن أن يشير تباطؤ انتشار السلالة إلى أنه من غير المرجح أن تصير سائدة بالطريقة التي انتشرت بها السلالات السابقة مثل "بيتا" و"دلتا".

ويشار إلى أن سلالة "دلتا"، التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، هي السائدة حاليا في جنوب إفريقيا.