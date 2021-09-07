دراسة: تناول بديل للملح يحمي من خطر السكتات الدماغية والنوبات القلبية

محمد الفلاح - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

توصلت دراسة كبرى في الصين، إلى أن التحول إلى بديل للملح يمكن أن يحمي الآلاف من النوبات القلبية والسكتات الدماغية كل عام.

شارك في البحث أكثر من 20 ألف شخص أصيبوا في السابق بسكتة دماغية أو تجاوزوا الستين وكانوا يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

طُلب من نصفهم تناول بديل ملح يحتوي على 70% من كلوريد الصوديوم و 30% من كلوريد البوتاسيوم مدة 5 أعوام، في حين واصل الآخرون استخدام الملح العادي.

ووجد العلماء أن الذين استخدموا البديل كانوا أقل عرضة بـ 14% لسكتة دماغية أو نوبة قلبية.

وأظهرت النتائج أن 29.14 سكتة دماغية لكل 1000 شخص بين الذين تناولوا الملح البديل، مقارنةً مع 33.65 من الذين تناولوا الملح الطبيعي.

بالنسبة للأزمات القلبية، كانت هناك 49.09 لكل 1000 شخص بين الذين تناولوا البديل، و56.29 بين الذين حصلوا على ملح طبيعي.

يذكر أن الدراسة الجديدة نشرت في مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسن" الطبية، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.