صحة ورشاقة

إليك طرق معالجة آلام القدم ومسمار الكعب

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محمد الفلاح - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

قالت الجمعية الألمانية لطب العظام إن "مهماز العقب" المعروف باسم "مسمار الكعب" عبارة عن نتوء في عظم الكعب ناجم عن الترسبات الجيرية.

 

وأوضحت الجمعية أن تشوهات القدم، مثل القدم المسطحة أو المقوسة، والتحميل الخاطئ على القدم فترة طويلة ترفع خطر الإصابة بمهماز العقب.

 

كما تندرج البدانة وممارسة التمارين على جانب واحد من الجسم والعضلات غير المدربة في منطقة القدم والساق ضمن عوامل الخطورة الأخرى المؤدية إلى مهماز العقب.

ويمكن علاج المهماز بالراحة والتبريد، والعلاج الطبيعي، الذي يسهم في انبساط العضلات والأوتار وتدريبها. وفي حال استمرار الآلام يمكن اللجوء إلى حقن الكورتيزون أو العلاج الإشعاعي.

 

ولتجنب الإصابة يجب تجنب التحميل على القدم وإجهادها بارتداء حذاء مناسب ومريح. أما الذين يعانون من تشوهات القدم، فعليهم ارتداء حذاء مزود بفرش طبي، لتوزيع العبء بالتساوي على القدم بأكملها.

 

أما البدناء، فعليهم ممارسة ، للتخلص من الوزن الزائد، واتباع نظام غذائي صحي من ناحية، وتقوية وبسط عضلات الساق ببعض الأنشطة الحركية للقدمين، من ناحية أخرى.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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