صحة ورشاقة

ما هي أسباب وأعراض قِصر النظر لدى الأطفال؟

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محمد الفلاح - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن قِصر النظر من مشاكل العيون الشائعة لدى الأطفال، موضحة أن أسبابه تتمثل في قلة التعرض لضوء النهار، بسبب قلة الحركة، والاقتراب من شاشة التلفزيون، والكمبيوتر.

 

وأضافت الرابطة أن أعراضه تتمثل في تضييق حدقة العين، أو إغماضها بشكل نصفي عند النظر إلى الأشياء البعيدة.

 

ولتجنب إصابة الطفل بقِصر النظر على الأولياء تحديد مدة استخدام الطفل للأجهزة الإلكترونية،  والحرص على تعريض الطفل كثيراً للضوء الطبيعي والإكثار من الأنشطة الحركية، باللعب في الهواء الطلق والانطلاق في نزهات إلى المسطحات الخضراء.

 

وحتى يتطور نظر الطفل بشكل طبيعي يجب فحص عيون الطفل منذ الثالثة من العمر، لاكتشاف إصابته المحتملة مبكراً وعلاجه في الوقت المناسب بالنظارات الطبية، أوالعدسات اللاصقة، وقطرة العين.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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