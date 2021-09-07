شكرا لقرائتكم خبر عن هل داء السكري يصيب الإنسان بالنسيان؟.. «استشاري» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح رئيس قسم المخ والأعصاب بمدينة الملك سعود الطبية، الدكتور هاني العبدلي، متى يعد النسيان مجرد عرض صحي، ومتى يكون مرضاً يستوجب العلاج.

وقال العبدلي خلال لقائه ببرنامج “صباح السعودية” على قناة “السعودية”، إن النسيان يعد عرضاً إذا كان خلفه أسباب معروفة، فهناك أسباب للنسيان كاستخدام الأدوية مثل مضادات الاكتئاب ومضادات الهستامين والأدوية المستخدمة لسلس البول وأدوية علاج حرقة المعدة.

وأضاف أن النسيان قد يحدث بسبب نقص فيتامين “بي 12” أو بسبب مرض السكر أو نقص الكالسيوم أو السكر في الدم، أو نتيجة أمراض أخرى كالتصلب اللويحي والتشنجات أو بسبب مشاكل في الغدة الدرقية.

وأشار إلى أن العصبية أو الانفعال أو قلة النوم قد تسبب النسيان، وكذلك التغذية السيئة أو عدم ممارسة الرياضة.

وبين أن الشخص إذا كان يعاني من الخرف أو أحد أنواع الزهايمر، فإن النسيان هنا يعتبر مرضاً ويستوجب العلاج.