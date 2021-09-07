شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق لقاحا جديدا لكورونا بتقنية الحمض النووى وبدء التجارب النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لصحيفة south china post ugn على أنه تمت الموافقة على لقاح تجريبي لفيروس كورونا معتمد على تقنية mRNA صيني للتجارب السريرية في المراحل المتأخرة في المكسيك بعد شهور من التأخير ، وكذلك في إندونيسيا.

ووفقا للتقرير فإن لقاح ARCoV تمت الموافقة عليه من أجل تجارب المرحلة 3 من قبل منظمي الأدوية في المكسيك في 19 أغسطس وفي إندونيسيا في 27 أغسطس.

لقاح جديد لكورونا

جاء الإعلان بعد أيام من حصول الشركة المصنعة للقاح على موافقة من الحكومة النيبالية لإجراء تجارب المرحلة الثالثة على 3000 شخص هناك، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا نقلاً عن مسئول صحي نيبالي.

تُجرى التجارب أيضًا في الصين في مقاطعة يونان ومنطقة جوانجشي تشوانغ على الرغم من أن فيروس كورونا لم يعد منتشرًا في البلاد.

ستختبر تجارب المرحلة الثالثة الفعالية والأمان والاستجابة المناعية التي يطلقها اللقاح لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا وأكثر، تظهر سجلات التسجيل المبكر مع قاعدة البيانات على الإنترنت ClinicalTrials.gov أن حوالي 28ألف شخص سيشاركون في التجارب في جميع أنحاء العالم ، مع ما لا يقل عن 25 % منهم تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، سيتم تعيينهم عشوائيًا للدراسة ومجموعات المراقبة وإعطائهم جرعتين من اللقاح التجريبي أو الدواء الوهمي خلال فترة 28 يومًا.

يعمل ARCoV عن طريق توصيل الحمض النووي الريبي (RNA) ، أو الحمض النووي الريبي (ribonucleic acid) ، الذي يوجه الخلايا البشرية لإنتاج البروتينات ، التي تدرب الجهاز المناعي على الاستجابة في وجود فيروس حقيقي.

اعتمدت الصين في الغالب على اللقاحات المعطلة في حملة التطعيم الشاملة ضد كورونا ، لكن الدراسات أظهرت أنها أقل فعالية من لقاحات mRNA وشجعت السلطات صانعي الأدوية على تطوير لقاحات جديدة باستخدام تقنيات أخرى.

يقوم العديد من صانعي الأدوية الصينيين أيضًا بتجربة تقنيات أخرى ، بما في ذلك mRNA واللقاحات القائمة على البروتين واللقاحات الموجهة للفيروسات الغدية.