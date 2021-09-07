صحة ورشاقة

الصحة العالمية تكشف قدرة متغير "مو" لكورونا على الهروب من الأجسام المضادة

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القاهرة - سامية سيد - أكد الناطق باسم منظمة الصحة العالمية، فى تصريحات لوكالة "نوفوستى" الروسية، قدرة سلالة مو الجديدة على تفادى الأجسام المضادة، موضحا أنه من الضرورى إجراء مزيد من البحوث على سلالة "مو" الجديدة لفيروس لمعرفة سبب مقاومته لكل اللقاحات سارية المفعول.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن سلالة مو من فيروس كورونا اكتشفت لأول مرة فى يناير الماضى فى كولومبيا، وتم تسجيلها فى أغسطس الماضى كسلالة جديرة بالاهتمام، إذ أنها تمتلك بعض الطفرات التى يمكن أن  تؤثر مستقبلا على مناعة الإنسان.

وقال المكتب الصحى فى منظمة الصحة العالمية إن المعلومات التى قدمها فريق العمل الخاص بتحور الفيروسات والتابع لمنظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن المناعة التى تم إنتاجها جراء التفاعل مع سلالات سابقة أو نتيجة حملات التطعيم السابقة قد تكون ضعيفة ضد سلالة مو، لكن هذا الاستنتاج بحاجة إلى إجراء بحوث إضافية.

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وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أنها تراقب نوعًا جديدًا من فيروس كورونا يُعرف باسم "مو"، والذى تم تحديده لأول مرة فى كولومبيا فى يناير الماضى.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن البديل يحتوى على طفرات تشير إلى خطر مقاومة اللقاحات وشددت على أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهمها بشكل أفضل، وقالت النشرة إن متغير "مو" له كوكبة من الطفرات التى تشير إلى الخصائص المحتملة للهروب المناعى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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