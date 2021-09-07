تعرفوا على 5 خطوات للحفاظ على صحتكم العقلية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 01:35 مساءً - أفادت هيئة الخدمات الصحية الوطنية ‏البريطانية (NHS) بأن هناك 5 خطوات يمكنك اتخاذها لتحسين صحتك العقلية والحفاظ عليها.

1. تواصل مع أشخاص آخرين

العلاقات الجيدة مهمة لصحتك العقلية، إذ يمكنها مساعدتك على بناء شعور بالانتماء وتقدير الذات، وتمنحك فرصة لتبادل الخبرات الإيجابية، والحصول على الدعم العاطفي والسماح لك بدعم الآخرين.

هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك تجربتها للمساعدة في بناء علاقات أقوى وأوثق:

إن أمكن، خذ وقتا كل يوم لتكون مع عائلتك، على سبيل المثال، حاول ترتيب وقت محدد لتناول العشاء معا.

قم بترتيب يوم بالخارج مع الأصدقاء الذين لم ترهم منذ فترة.

حاول إيقاف تشغيل التلفزيون للتحدث أو ممارسة لعبة مع أطفالك أو أصدقائك أو عائلتك.

قم بزيارة صديق أو فرد من العائلة يحتاج إلى دعم.

2. كن نشطا بدنيا

أن تكون نشيطا ليس فقط أمرا رائعا لصحتك البدنية ولياقتك البدنية. تُظهر الأدلة أيضًا أنه يمكن للنشاط البدني تحسين الصحة العقلية، حيث يعمل بما في ذلك على إحداث تغيرات كيميائية في دماغك يمكن أن تساعد في تغيير مزاجك بشكل إيجابي.

ابحث عن أنشطة مجانية لمساعدتك في الحصول على لياقتك

إذا كنت تعاني من إعاقة أو حالة صحية طويلة الأمد، فتعرف على كيفية ممارسة نشاط مع إعاقة

تعرف على كيفية بدء السباحة أو ركوب الدراجات أو الرقص

تعرف على كيفية البدء في ممارسة الرياضة

3. تعلم مهارات جديدة

تظهر الأبحاث أن تعلم مهارات جديدة يمكن أيضا أن يحسن صحتك العقلية، من خلال تعزيز الثقة بالنفس ورفع تقدير الذات، مساعدتك على بناء إحساس بالهدف، ومساعدتك على التواصل مع الآخرين.

حاول تعلم طهي شيء جديد. تعرف على نصائح حول الأكل الصحي والطبخ.

حاول تولي مسؤولية جديدة في العمل، مثل توجيه موظف مبتدئ أو تحسين مهارات العرض التقديمي.

قم مثلا بإصلاح دراجة مكسورة أو بوابة حديقة أو شيء أكبر. هناك الكثير من دروس الفيديو المجانية على الإنترنت.

فكر في التسجيل في دورة في إحدى الكليات المحلية. يمكنك تجربة تعلم لغة جديدة أو مهارة عملية مثل السباكة.

جرب هوايات جديدة، مثل كتابة مدونة أو ممارسة رياضة جديدة أو تعلم الرسم.

4. أعط للآخرين

تشير الأبحاث إلى أن أعمال العطاء يمكن أن تساعد علي تحسين الصحة العقلية من خلال خلق مشاعر إيجابية، ومنحك الشعور بالهدف وتقدير الذات، ومساعدتك على التواصل مع الآخرين

قل شكرا وعبر عن امتنانك لشخص ما على شيء فعله من أجلك

اسأل الأصدقاء أو العائلة أو الزملاء عن حالهم واستمع بعمق لإجاباتهم

اقض وقتا مع الأصدقاء أو الأقارب الذين يحتاجون إلى الدعم

تطوع في مجتمعك، كأن تساعد في مدرسة أو مستشفى أو دار رعاية

5. انتبه للحظة الحالية (اليقظة الذهنية)

يمكن أن يؤدي إيلاء المزيد من الاهتمام للحظة الحالية (اليقظة) إلى تحسين صحتك العقلية. يتضمن ذلك أفكارك ومشاعرك وجسمك والعالم من حولك.

يسمي بعض الناس هذا الوعي “اليقظة الذهنية”. يمكن أن تساعدك اليقظة على الاستمتاع بالحياة أكثر وفهم نفسك بشكل أفضل. يمكن أن تغير بشكل إيجابي الطريقة التي تشعر بها حيال الحياة وكيف تتعامل مع التحديات.

تعرف اليقظة الذهنية Mindfulness بالقدرة على ممارسة الوعي باللحظة الراهنة (الآن)، بكل تفاصيلها، دون القلق أو التفكير في المستقبل أو الماضي.