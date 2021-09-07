صحة ورشاقة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم

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محمد الفلاح - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

سيكون اليوم الثلاثاء، موعدا للعديد من المباريات البارزة في مختلف ملاعب العالم ضمن تصفيات مونديال قطر 2022.

 

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا حسب توقيت موسكو ومكة المكرمة:

 

أذريبجان X البرتغال – 7 مساء

 

فرنسا X فنلندا – 9.45 مساء

 

هولندا X تركيا – 9.45 مساء

 

النمسا X أسكتلندا – 9.45 مساء

 

كرواتيا X سلوفينيا – 9.45 مساء.

 

مباريات تصفيات آسيا حسب توقيت موسكو ومكة المكرمة:

 

كوريا الجنوبية X لبنان – 2 ظهرا

 

فيتنام X أستراليا – 3 ظهرا

 

إندونيسيا X تايبيه – 4 عصرا

 

الصين X اليابان – 6 مساء

 

عمان X – 7 مساء

 

سوريا X الإمارات – 7 مساء

 

العراق X إيران – 9 مساء

 

مباريات تصفيات إفريقيا حسب توقيت موسكو ومكة المكرمة:

 

زامبيا X تونس – 4 عصرا

 

مالاوي X موزمبيق – 4 عصرا

 

تنزانيا X مدغشقر – 4 عصرا

 

غينيا الإستوائية X موريتانيا – 7 مساء

 

الرأس الأخضر X نيجيريا – 7 مساء

 

إثيوبيا X زيمبابوي – 7 مساء

 

الكونغو X السنغال – 7 مساء

 

بوركينا فاسو X الجزائر – 10 مساء

 

أنغولا X ليبيا – 10 مساء

 

السودان X غينيا بيساو – 10 مساء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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