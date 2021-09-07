سيكون اليوم الثلاثاء، موعدا للعديد من المباريات البارزة في مختلف ملاعب العالم ضمن تصفيات مونديال قطر 2022.

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد يوسف

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