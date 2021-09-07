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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021
سيكون اليوم الثلاثاء، موعدا للعديد من المباريات البارزة في مختلف ملاعب العالم ضمن تصفيات مونديال قطر 2022.
مواعيد مباريات تصفيات أوروبا حسب توقيت موسكو ومكة المكرمة:
أذريبجان X البرتغال – 7 مساء
فرنسا X فنلندا – 9.45 مساء
هولندا X تركيا – 9.45 مساء
النمسا X أسكتلندا – 9.45 مساء
كرواتيا X سلوفينيا – 9.45 مساء.
مباريات تصفيات آسيا حسب توقيت موسكو ومكة المكرمة:
كوريا الجنوبية X لبنان – 2 ظهرا
فيتنام X أستراليا – 3 ظهرا
إندونيسيا X تايبيه – 4 عصرا
الصين X اليابان – 6 مساء
عمان X السعودية – 7 مساء
سوريا X الإمارات – 7 مساء
العراق X إيران – 9 مساء
مباريات تصفيات إفريقيا حسب توقيت موسكو ومكة المكرمة:
زامبيا X تونس – 4 عصرا
مالاوي X موزمبيق – 4 عصرا
تنزانيا X مدغشقر – 4 عصرا
غينيا الإستوائية X موريتانيا – 7 مساء
الرأس الأخضر X نيجيريا – 7 مساء
إثيوبيا X زيمبابوي – 7 مساء
الكونغو X السنغال – 7 مساء
بوركينا فاسو X الجزائر – 10 مساء
أنغولا X ليبيا – 10 مساء
السودان X غينيا بيساو – 10 مساء.