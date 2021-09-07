احذروا الإكثار من الأناناس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

يسبب تناول الكثير من الأناناس آثارًا جانبية ضارة لن تلاحظها مع الفواكه الأخرى.

وذكر موقع ” healthdigest” أنه يعود سبب ثوران اللسان بعد تناول الكثير من الأناناس لإنزيم يسمى البروميلين الذي يحتوي على خصائص من شأنها أن تهيج فمك ولسانك ومعدتك.

وأضافت: “قد يتفاعل أيضًا مع بعض الأدوية بما في ذلك المضادات الحيوية ومضادات التخثر ومخففات الدم والباربيتورات وغيرها. إذا واجهت أي ردود فعل سلبية بعد تناول الأناناس ولا تهدأ في غضون ساعات قليلة، فاطلب الإسعاف لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة”.

الأناناس مفيد لك بكميات صغيرة

يحتوي الأناناس على العديد من الفيتامينات والمعادن. ولكن حتى هذه العناصر الغذائية يجب أن تستهلك باعتدال.

ومع ذلك، يعد الأناناس إضافة رائعة لنظامك الغذائي إذا كنت تأكله باعتدال. بالإضافة إلى كونها غنية بفيتامين C، تعد هذه الفاكهة مصدرًا جيدًا للثيامين وفيتامين B6 وحمض الفوليك والمنغنيز والبوتاسيوم.

يمكن أن تساعد هذه الفيتامينات والمعادن في تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري وأنواع معينة من السرطان. لأن الأناناس غني بالألياف والماء، فإن تناوله يمكن أن يساعد في الهضم. يمكن أن يساعد البروميلين أيضًا في الهضم عن طريق مساعدة الجسم على تكسير الطعام بسهولة أكبر.

حالات سمية الأناناس

يعتبر الأناناس غير الناضج سامًا للإنسان، لذلك من المهم أن تختار ثمرة ناضجة للاستمتاع بها نيئة. اختر فاكهة ذات أوراق خضراء ناضجة، مما يدل على أنها صحية. ستشعر بالأناناس غير الناضج بأن بصلابة الصخور إذا ضغطت عليه، لذا اختر واحدة تعطي القليل من المرونة عند الضغط عليها. سوف تنبعث رائحة الأناناس الناضجة أيضًا، خاصةً بالقرب من قاع الفاكهة.