1314 حالة شفاء جديدة من «كوفيد 19» بالامارات

محمد الفلاح - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن شفاء 1314 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 713835 حالة.



و‌‎تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 285614 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 977 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 724240 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2048 حالة.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن تقديم 28837 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 18,455,348 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 18660 جرعة لكل 100 شخص.