شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو العصب الحائر وما هي أعراضه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض بعض الأشخاص للإصابة بهبوط شديد في ضغط الدم، ويصاحبه في بعض الأحيان تشنجات وفقدان الوعي، وعند الذهاب للأطباء يشخصون المريض أنه مصاب بالعصب الحائر.

ولذا يقدم ”الخليج 365” لقرائه من خلال سلسلة س وج كل ما تريد معرفته عن مرض العصب الحائر وذلك وفقًا لموقع " medicalnewstoday".

ما هو العصب الحائر؟

هو من ضمن 12 عصبا في الجسم، ويعد أطول عصب في الجسم فيقوم بربط المخ بمناطق أخري بالجسم فيمتد إلى جزء من القولون.

ما هي وظيفة العصب الحائر في الجسم؟

يعمل هذا العصب علي شعور الشخص بالإحساس الجسدي وخاصة في الأذن والحلق، والحنجرة والمريء والرئتين، والقلب، وأجزاء من الجهاز الهضمي، كما أنه يعمل علي زيادة الشعور بالتذوق.

ويعمل أيضًا العصب الحائر علي تحفيز العضلات في الحنجرة والمنطقة اللحمية بالقرب من مؤخرة سقف الفم، وتنشيط عضلات القلب حيث يساعد على خفض معدل ضربات القلب ، ويعمل علي تحفيز الانقباضات اللاإرادية في الجهاز الهضمي بما في ذلك المريء والمعدة و يسمح للطعام بالحركة عبر الجهاز الهضمي.

ما هي أعراض الإصابة بالعصب الحائر؟

-انخفاض شديد في نسبة ضغط الدم.

-صعوبة في الكلام.

-في بعض الحالات فقدان الصوت.

-ألم شديد في الأذن.

- ارتفاع معدل ضربات قلب.

-الغثيان.

-الرغبة في القيء.

-انتفاخ في البطن.

ما هو علاج العصب الحائر؟

يعتمد العلاج علي الأعراض، فيقوم الطبيب بإعطاء علاجات تساعد علي التمام العصب والسيطرة عليه تجنبا لحدوث أي مضاعفات للشخص المصاب.