تناولي البابايا لتحمي نفسك من هذه الأمراض

بيروت - نادين محمد -

فوائد صحية لفاكهة البابايا لصحتك؛ فهي تحتوي على بعض المركبات الفينولية التي تشمل حمض البروتوكاتيك، وحمض الفيروليك، وحمض الفانيليك، بجانب فائدتها في تخسيس الوزن وحماية صحة الكبد. إليكِ أبرز فوائد تناول فاكهة البابايا.

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1. يساعد على إنقاص الوزن

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تحتوي البابايا على نسبة أقل من السكر، وأقل في السعرات الحرارية؛ ما يجعلها فعالة في إنقاص الوزن بسهولة، بالإضافة إلى محتواها العالي من الألياف الذي يزيد من فوائد فقدان الوزن.

2. ينشط الجسم

البابايا مليئة بالألياف والفيتامينات الأساسية «مثل فيتامين أ وج» التي تساعد على تنشيط الجسم عند تناولها إما بالماء أو رشها على أطعمة مثل السلطات أو الحساء. كما أنه يساعد على إبقاء الشخص ممتلئًا لفترة أطول والعمل لساعات طويلة دون الشعور بالتعب بسهولة.

3. يحمي صحة الكبد

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البابايا غنية بمضاد للتسمم الكبدي قد يساعد في حماية الكبد من التلف الناتج عن التعرض للأدوية. قد يكون هذا بسبب التأثير المضاد للأكسدة لمسحوق البابايا.

4. يخفض ضغط الدم

البابايا المجففة غنية ببعض العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم وفيتامين أ والفلافونويد التي تساعد على تحسين الدورة الدموية والحفاظ على صحة القلب.

أظهرت دراسة أن البوتاسيوم يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم؛ لذلك يمكن أن يساعد استهلاك البابايا المجففة في الوقاية من ضغط الدم والسيطرة عليه وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكتة الدماغية.

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5. يحمي القلب

يرتبط اللايكوبين الموجود في مسحوق البابايا بشكل إيجابي بتحسين صحة الأوعية الدموية والوقاية من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

يمكن أن تساعد خصائص اللايكوبين المضادة للالتهابات، والمضادة الأكسدة، والمضادة لارتفاع ضغط الدم؛ في الوقاية من مجموعة من أمراض القلب مثل السكتة الدماغية وتصلب الشرايين.

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6. محاربة التهاب المفاصل

يتم الاحتفاظ باللايكوبين بكميات أعلى عند تجفيف البابايا. يحتوي هذا المركب الأساسي على خصائص قوية مضادة للالتهابات.

يمكن أن تساعد في إدارة التهاب المفاصل. تساعد الخاصية المضادة للأكسدة في البابايا المجففة أيضاً على منع تلف أنسجة العظام بسبب الإجهاد التأكسدي.

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7. يحسن الرؤية

البابايا المجففة غنية بفيتامين أ، وهو عنصر غذائي ضروري لصحة العين.

يساعد في الحفاظ على الرؤية الجيدة ومنع مخاطر التنكس البقعي المرتبط بالعمر مثل الجلوكوما وإعتام عدسة العين.

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8. له تأثيرات وقائية كيميائية

تتميز البابايا بخصائصها الوقائية. أظهرت دراسة أن هذا المركب يحث على علاج الإجهاد التأكسدي ومحاربة الخلايا السرطانية.

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9- متلازمة النفق الرسغي

إذا شعرتِ بوخز أو تنميل في يديكِ في أثناء الحمل؛ فقد يكون هذا متلازمة النفق الرسغي. عادة ما ترتبط هذه الحالة بحركات اليد المتكررة، ولكن السوائل الزائدة والتورم في أثناء الحمل يمكن أن يسبب هذه الأعراض أيضاً.

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